Cymulate выбрал облако «Крок» для запуска своего бизнеса в России

Cymulate, разработчик SaaS-платформы для симуляции атак и взломов, выбрал облако «Крок» с API, совместимым с Amazon, для размещения и поддержки своего продукта в России. Локализация в российском сегменте продиктована требованиями к хранению персональных данных российских граждан в соответствии с законодательством (Федеральный закон №152).

SaaS-платформа Cymulate непрерывно проверяет средства защиты корпоративных пользователей на стойкость ко всевозможным атакам и нацеленным угрозам. Благодаря этому клиенты Cymulate могут автоматически проанализировать и оперативно усовершенствовать систему безопасности. Среди функций системы — моделирование возможных ситуаций по запросу или по заранее установленному графику. Это позволяет прогнозировать наиболее вероятные векторы атаки и вовремя их устранять.

«Cymulate выходит на новые рынки. В частности, мы начинаем работу с российскими заказчиками. И для нас важно обеспечить высокий уровень сервиса. Вот почему мы выбрали "Крок" — по нашим оценкам, самого зрелого и гибкого поставщика облачных услуг в стране», — сказал Эял Вахсман (Eyal Wachsman), генеральный директор компании Cymulate.

При выборе облачной платформы руководство Cymulate ориентировалась на такие параметры, как безопасность, возможность развертывания приложений на Kubernetes, построенных с использованием микросервисной инфраструктуры, стабильность работы и масштабируемость.

«Облако "Крок" выбрано нами в результате тщательного анализа всех ключевых поставщиков услуг на российском рынке. Мы высоко оценили наличие автоматизированных средств управления, гибкое масштабирование и защищенность платформы, которую проверяют минимум два раза в год международные аудиторы», — отметил Эял Вахсман.

«Количество иностранных клиентов в структуре "Крок облачные сервисы" увеличилось в три раза за 2018 г. Основная причина такой популярности среди этого сегмента – рост интереса зарубежных компаний, в том числе разработчиков ИТ-продуктов, к российскому рынку в целом. Они ищут новые возможности для развития и открывают представительства в нашей стране. Одновременно с этим локализуют и централизуют данные на базе российских облачных платформ. Как провайдеру услуги нам лестно получать высокие оценки сервиса, который фактически по всем параметрам соответствует высоким требованиям иностранных игроков. Одним из таких требований является возможность использовать привычные утилиты для управления облаком: Terraform и Ansible», — отметил Максим Березин, директор по развитию «Крок облачные сервисы».