Zyxel представила новые PoE-коммутаторы для видеонаблюдения

Zyxel выпустила серии специализированных PoE-коммутаторов GS1300 и GS1350, предназначенных для обслуживания систем видеонаблюдения. Эти модели коммутаторов с разным числом портов и мощным бюджетом PoE помогают развернуть и использовать сеть камер наблюдения даже когда на коммутаторе не осталось свободных портов. Каждая модель оборудована дополнительными портами uplink для соединения с ядром сети, что позволяет освободить порты PoE для подключения IP-камер.

Часто IP-камеры и другие устройства систем безопасности нужно установить в удаленных местах, однако стандартные PoE-коммутаторы позволяют передавать сигнал на расстояние не более 100 метров. Обе серии коммутаторов Zyxel для систем видеонаблюдения полностью решают эту проблему, увеличивая максимальную дальность связи до 250 метров, что существенно расширяет число опций при развертывании систем видеонаблюдения.

Дизайн передней панели коммутаторов GS1300 и GS1350 упрощает и ускоряет обслуживание устройства. Светодиод PoE показывает, когда энергопотребление коммутатора приближается к максимуму и пользователю нужно отрегулировать сетевые параметры так, чтобы коммутатору хватило мощности. Управляемые коммутаторы серии GS1350 оборудованы кнопкой восстановления, с помощью которой при некорректном изменении параметров устройства одним нажатием можно восстановить его последнюю работоспособную конфигурацию.

Серия GS1350 состоит из четырех коммутаторов, в которых применены функции, специально разработанные с учетом самых важных задач управления и обслуживания, которые возникают при эксплуатации систем видеонаблюдения.

Auto Camera Recovery (автоматическое восстановление камеры): сразу же после обнаружения сбоя в работе IP-камеры коммутатор автоматически перезапускает ее и пытается восстановить ее работоспособность.

Continuous PoE (непрерывное питание по PoE): коммутатор бесперебойно подает питание на IP-камеры даже при обновлении его микрокода или конфигурации, что существенно улучшает непрерывность работы системы видеонаблюдения.

Поскольку от стабильности работы коммутатора зависит надежность всей системы видеонаблюдения, а у уличных камер высок риск попадания молнии, в коммутаторах серии GS1350 применена запатентованная конструкция, существенно улучшающая защиту устройства от скачков напряжения.

«Сейчас все любят поговорить о том, как приложения IoT создают новые возможности для развития бизнеса, - отметил Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент отделения Zyxel Networking SBU. - Команда инженеров Zyxel с учетом замечаний и пожеланий наших клиентов разработала эти инновационные коммутаторы, открывающие великолепные возможности для применения IoT».