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Zebra Technologies представила новые бизнес-решения для печати

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Zebra Technologies Corporation объявила о добавлении в свою продуктовую линейку новых мобильных и настольных устройств для печати, которые способны удовлетворить потребности заказчиков из разных отраслей.

Новая модель Zebra ZQ630, разработанная с опорой на успех мобильного принтера QLn420, предназначена для применения в производственных, транспортных, логистических и торговых компаниях, где необходимо печатать множество этикеток и чеков. Мобильный принтер ZQ630 также доступен с модулем RFID. Теперь компании могут печатать и кодировать метки RFID в дополнение к стандартным этикеткам и чекам и делать это там, где их будут использовать. Такой подход позволяет избегать ошибок.

Новый принтер ZQ630 оснащен удобным для чтения цветным дисплеем, поддерживает принадлежности от QLn420, набор приложений Zebra PrintDNA и средства разработчика. Его отличительные особенности — высокий уровень безопасности и производительности, а также упрощенное удаленное управление.

Новый настольный принтер ZD200 для печати шириной четыре дюйма воплощает опыт Zebra в производстве высококачественных принтеров. Серия ZD200 предназначена для небольших и средних компаний, которым требуется печатать квитанции, ярлыки, билеты, этикетки и чеки в сфере транспорта, логистики, производства потребительских товаров, торговли и здравоохранения. Устройства серии ZD200 просты в установке, доступны в вариантах с проводным и беспроводным подключением и готовы к печати сразу после покупки.

Zebra улучшила промышленный принтер ZT600, оснастив его новым цветным сенсорным экраном с удобным интерактивным меню, экранной клавиатурой и анимированной справкой. Это поможет сократить время обучения персонала и затраты.



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