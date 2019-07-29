Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Безопасность
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных

Спецпроекты

«Ростелеком» построит новую инфраструктуру связи для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Адыгее

Бизнес Тендеры Телеком Инфраструктура

«Ростелеком» планирует до конца 2021 г. подключить к интернету 239 объектов социальной сферы в 145 населенных пунктах Адыгеи. Компания определена поставщиком услуг для реализации проекта в республике по итогам конкурса, объявленного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В рамках государственного контракта будут подключены образовательные организации на скорости 100 Мбит/с в городе и 50 Мбит/с в селах, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии на скорости 50 Мбит/с, а также фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части на скорости 10 Мбит/с и пожарные посты на скорости 2 Мбит/с.

«Потребность в создании цифровой среды в школах, медицинских организациях и других социально значимых учреждениях – необходимое условие их эффективной работы в современных реалиях, – отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала "Ростелекома". – Волоконно-оптические линии связи, которые будут проложены в рамках проекта, позволят подключить быстрый интернет не только в учреждениях, но и в домах жителей населенных пунктов, включенных в проект. В результате повысится уровень цифровизации в республике».

Проект будет реализован в течение трех лет. К концу текущего года в Адыгее планируется подключить уже 26% от общего количества объектов. Построенная инфраструктура позволит создать конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных и автоматизировать основные социальные проекты.

Обеспечение доступом в глобальную сеть социально значимых учреждений предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».



Другие материалы рубрики

Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС

«Билайн» ворвался на рынок электросчетчиков с решениями интернета вещей

В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио

России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей

Назад в прошлое. Власти усложнят операторам сдачу сетей связи

На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства

Техника

Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом

Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии