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Отечественные ученые изобрели новые материалы для микроэлектроники

Интеграция Электроника

Ученые НИТУ МИСиС совместно с коллегами из Южно-Уральского государственного университета и НАН Белоруссии разработали новые материалы, особо перспективные для создания новейших устройств хранения информации и сенсоров. Данные исследования опубликованы в престижном научном журнале "Composites Part B: Engineering" .

Результатом эксперимента стало изобретение керамических композитов (материалов из нескольких компонентов) с интересными свойствами. Они позволяют одновременно контролировать магнитное и электрическое поле, что позволит быстрее обрабатывать информацию, создавать новые носители памяти для хранения большого количества данных без потерь на уровне защиты, новые датчики, сенсоры и другую более надежную и точную микроэлектронику без внешнего электропитания.

Разработка новых устройств стала возможной за счет сильной взаимосвязи электрического и магнитного поля, которая сохраняет свои свойства при температуре гораздо выше комнатной.

«Наличие особенных магнитных и электрических свойств в отдельных фазах при их смешивании и приготовлении композиционного материала способно реализовать синергетический эффект (взаимодействие - прим.ред.), который в нарушении принципа аддитивности может приводить к необычным результатам. Таким результатом стало усиление магнитоэлектрических свойств синтезированных композитов, интерпретация природы которого наиболее интересна в фундаментальном смысле. Главный же итог – произведен анализ зависимости свойств композитов от особенностей их микроструктуры. Этим параметром наши коллеги зачастую пренебрегают», – отметил сотрудник НИТУ МИСиС и НАН Белоруссии Алексей Труханов.

Сейчас перед научной группой стоит задача развивать полученный в данной области приоритет. Они уже работают над развитием данного класса материалов и собираются провести исследования их электродинамических характеристик.

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