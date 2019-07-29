«Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров

«Нетрика» анонсировала расширение функциональности N3.Health – российской платформы для интеграции медицинских информационных систем медучреждений, лабораторий и страховых компаний. Помимо записи на прием к врачу, на платформе появилось два новых сервиса.

Сервис «N3Health.Интегрированная электронная медицинская карта» дает возможность коммерческим учреждениям передавать данные об оказанной медицинской помощи в Единую государственную информационную систему в здравоохранении (ЕГИСЗ МЗ РФ) в соответствии с Постановлением Правительства №555 от 5 мая 2018 года. Сервис также может обеспечивать электронный медицинский документооборот между медучреждениями и стать центральным хранилищем медицинских карт клиентов для сети клиник-партнеров.

Сервис «N3Health.Обмен данными лабораторных исследований» помогает медучреждениям и лабораториям обмениваться заявками и результатами медицинских исследований в электронном виде. Решение повышает скорость обмена лабораторными данными, увеличивает доступность результатов исследований для врачей, а также сокращает количество необоснованно выданных результатов и ошибок. Сервис «Обмен данными лабораторных исследований» на базе интеграционной шины производства компании «Нетрика» запущен в Санкт-Петербурге в декабре 2015 года. За время его использования уже передано и получено более двух миллионов направлений и результатов исследований.

С июля 2019 года оба сервиса интегрированы с платформой N3.Health и доступны для работы в составе единого интеграционного решения.

«По статистике врач получает от 60 до 80% информации о состоянии пациента методом лабораторной диагностики. А актуальная история болезни в электронном виде не только экономит время пациента, но и снижает количество ошибок, существенно повышает эффективность и качество предоставления медицинской помощи. Однако обмен данными в масштабах города или региона осложняется тем, что медучреждения и лаборатории используют разные информационные системы. Рынок здравоохранения нуждается в решении, способном объединять разрозненные данные без существенных изменений в процессах на стороне каждой из организаций-участников обмена данными. Мы совершенствуем платформу N3.Health, чтобы она могла всесторонне решать эти задачи, – отмечает директор по развитию направления «Здравоохранение» компании «Нетрика» Владимир Соловьев. – Мы тесно взаимодействуем с федеральными и региональными лабораторными службами, разработчиками медицинских информационных систем. За время реализации проектов в 16 субъектах РФ мы наладили работу более, чем с 30 разработчиками, такими как 1С, «АльфаЛаб», «Ариадна», «СП.АРМ», «БАРС Груп», «РТ Лабс». В этом месяце с нами начали работать и разработчики чисто коммерческого рынка: «АрхиМед Плюс» (МИС ArchiMed), ООО «Гиасофт» (МИС MEDMIS), «Овертим» (запись на прием по ДМС в СК «Согаз»), «Софт-сервис» (МИС MEDODS), «Адалид» (МИС MedPoint). Эти разработчики дали возможность в общей сложности более 1000 клиникам использовать функциональность сервиса N3.Health».

Интеграционная платформа N3.Health позволяет частным медицинским организациям привести обмен данными в единый формат и использовать их при взаимодействии различных медицинских информационных систем (МИС). N3.Health зарегистрирована в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) с целью обмена данными с федеральной интегрированной электронной медицинской картой (ИЭМК). На текущий момент более 30 российских МИС уже подключены к интеграционной платформе.

Ранее специалисты «Нетрики» уже запустили на платформе сервис «N3Health.Запись на приём к врачу». Он объединяет информацию о доступных и занятых интервалах записи в режиме реального времени независимо от типа медицинской информационной системы и способа записи. В настоящее время сервис используется в 10 регионах России.