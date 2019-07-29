«Корус консалтинг» и «Физприбор» представили АСУ ТП для критической инфраструктуры

Московский завод «Физприбор» и ГК «Корус консалтинг» заключили партнёрское соглашение. Благодаря сотрудничеству компании планируют вывести на рынок сверхнадёжные платформы для построения автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами (АСУ ТП, АСУ ПП) на объектах критической инфраструктуры (добыча, генерация, транспорт, умные города и др.).

«Физприбор» – разработчик и изготовитель российских комплексных аппаратно-программных решений для промышленной автоматизации, прежде всего, высоконагруженных распределенных систем управления. Решения «Физприбор» – основа безопасности управления современных отечественных и зарубежных АЭС (эксплуатируются на Балаковской, Калининской, Нововоронежской, Ростовской АЭС, на АЭС «Куданкулам» в Индии и др., объектах нефтегазовой отрасли и железнодорожного транспорта).

Благодаря сотрудничеству с «Физприбор» ИТ-компания «Корус консалтинг» расширяет продуктовый портфель решениями для построения автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Среди них контроллеры низовой автоматики, работающие на непрограммируемой логике в современном исполнении, аппаратно-программные логические контроллеры, комплексы распределенных систем управления (РСУ) и системы противоаварийной защиты (ПАЗ), а также современная облачная программно-определяемая распределенная система управления «Вершок» (WhereShock).

Платформа распределенной системы управления для построения АСУ ТП и сервисных платформ индустриального интернета вещей «Вершок», построенная на технологиях граничных и туманных вычислений, предназначена для объединения данных из подсистем АСУ ТП, MES, ИТ-инфраструктуры и событий информационной безопасности (SIEM, SOC) в единой среде. Платформа обеспечивает возможность корреляционного анализа данных в реальном масштабе времени и позволяет обеспечить централизованную диспетчеризацию и управление всеми сопрягаемыми подсистемами в едином интерфейсе.

Платформа «Вершок» основана на ядре вычислительного кластера, которое представляет собой систему управления базой данных реального времени типа «ключ-значение». Система работает исключительно в оперативной памяти, синхронизирует данные в кластере, поддерживающего до сотен серверных узлов со скоростью до десятков миллионов изменений в секунду, а также предобработывает данные с не меньшей эффективностью на граничных узлах. Ядро «Корешок» (CoreShock) обеспечивает синхронизацию и репликацию данных, управляет их избыточностью, балансировкой нагрузки и качеством обслуживания. Также решение выполняет функции параллельных вычислений для алгоритмов безопасного распределенного управления. «Корешок» является интероперабельным и кроссплатформенным, работает под управлением различных операционных систем: Linux (в т.ч. подтверждена совместимость с линейкой ОС «Альт»), QNX, MacOS, Windows, Android, iOS, Tizen и др.

Для государственных учреждений и российских объектов критической инфраструктуры важным фактором является то, что продукты «Физприбора» отвечают всем критериям по импортозамещению и соответствуют ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Платформа «Вершок» – полностью российская разработка, контроль кода находится на стороне российской компании.

«Продукты «Физприбор» будут интересны крупным российским и международным компаниям, использующим в работе IoT-средства идентификации, измерения, передачи и обработки большого количества данных, – сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус консалтинг». – Широкие возможности комплексных систем нашего партнера применимы в различных сферах: в нефтегазовых и логистических предприятиях, организациях химической и атомной отраслей, а также в проектах “умных городов”».

«Мы рассчитываем, что благодаря партнерству с «Корус консалтинг» сможем получить новых пользователей наших платформ и реализовать новые масштабные проекты. Решения «Физприбор» – уникальная нишевая продукция, которая пользуется спросом как благодаря архитектуре, позволяющей строить надежные высоконагруженные системы, используя облачные ресурсы, так и в силу постоянно растущего количества киберугроз для объектов критически важной инфраструктуры», – отметил Вадим Подольный, заместитель генерального директора по системной интеграции и кибербезопасности «Московский завод «Физприбор»».