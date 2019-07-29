ЭОС и «Ред софт» подтвердили совместимость «Дело-Веб» и РЕД ОС

ЭОС и «Ред софт» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректность работы подсистемы «Дело-Веб» СЭД «ДЕЛО» (производства ЭОС) с операционной системой РЕД ОС (производства «Ред софт»).

СЭД «ДЕЛО» позволяет оптимизировать бизнес-процессы организации и автоматизировать работу с большим объемом документов. Главная задача - автоматизация документно-ориентированных бизнес-процессов. Также система позволяет организовать юридически значимый документооборот в организации. Зарегистрирована в реестре российского ПО (№86) Приказ Минкомсвязи России от 20.02.2016 №63.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Технологическое партнерство «Ред софт» и ЭОС является логическим продолжением нашего сотрудничества в рамках Комитета по интеграции отечественного ПО при АРПП «Отечественный софт». Успешные результаты тестирования СЭД «Дело» на РЕД ОС открывают новые возможности как для продуктов, в части их технологического развития, так и для пользователей, посредством увеличения списка импорто-независимых решений», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Когда разработчики отечественного ПО налаживают контакты друг с другом для совместного создания целостных информационных систем, тогда и возникает настоящее, не показное, импортозамещение. Наше успешное партнёрство с «Ред софт» – прекрасный пример такого сотрудничества - отечественная СЭД на отечественной операционной системе – достойный результат», - отметил начальник управления системной аналитики ЭОС Андрей Шаров.