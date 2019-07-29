«Аскон» выпустил новую версию САП «Компас-строитель»

«Аскон» объявил о выходе новой версии системы автоматизированного проектирования для строительства «Компас-строитель v18». Изменения коснулись базовой функциональности, специализированных приложений и каталогов системы.

С версии v17 «Компас-строитель» кардинально изменил интерфейс и логику работы и продолжает в этом совершенствоваться. Улучшения коснулись настроек интерфейса: удобства расположения панелей и вкладок, меню команд быстрого доступа, настройки клавиатуры для команд быстрого доступа и др.

Реализован ряд новинок по запросу пользователей: например, круговая и линейная сетки центров, параметрические прямоугольник и многоугольник.

Строительные приложения, входящие в состав системы, не остались в стороне от новинок. Значительно улучшена работа приложений «СПДС-помощник» и «Архитектура: АС/АР».

В приложении «Архитектура: АС/АР» появилась возможность создания перекрытий. Специальная команда позволяет создавать перекрытия произвольной формы, в том числе, с проемами.

В приложение «СПДС-помощник» добавлено несколько новых команд: экспорт таблиц из текущего чертежа в формат Excel (*.xlsх); поиск и замена текста в графических/текстовых документах и в объектах спецификаций.

«Компас-строитель» включает в себя обширный каталог строительных элементов для быстрого и удобного проектирования с помощью интеллектуальных объектов. Этот каталог постоянно пополняется и актуализируется. В новой версии в раздел «Сортамент» металлопроката каталога добавлены: двутавры по ГОСТ Р 57837-2017, трубы круглые по ГОСТ 58064-2018 и профили стальные по ГОСТ 30245-2012. Условно-графические обозначения строительных элементов приведены в соответствие с новыми редакциями ГОСТов.

«Компас-строитель» использует собственные форматы файлов (CDW/FRW/KDW), но при этом понимает (читает и записывает) форматы DXF/DWG и постоянно совершенствуется в этом. В новой версии добавлена поддержка DXF/DWG версии 2018.