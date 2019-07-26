Trend Micro представил Cloud Network Protection – новую систему защиты от угроз для облака

Trend Micro представил Cloud Network Protection — новое решение на базе системы защиты от угроз Tippingpoint, которое было специально разработано для облачной среды и клиентов AWS (публичное облако Amazon Web Services). Основными преимуществами новинки являются простота развертывания и управления, отсутствие негативного влияния на бизнес-процессы и готовность без доработок и перестройки архитектуры справиться с защитой сети при миграции в облако.

Для современной компании скорость и эффективность являются ключом к успеху, поэтому преимущества, которые дает активное использование облачной среды, крайне важны для конкурентной борьбы, отмечают в Trend Micro. По данным IDG, в 2018 г. уже почти три четверти организаций (73%) использовали хотя бы один облачный сервис, а еще 17% планировали начать работать с облаками в течение ближайших 12 месяцев. Поэтому Trend Micro взяла за основу популярное решение Tippingpoint и разработала для таких клиентов собственную систему защиты, Cloud Network Protection.

Модель общей ответственности за безопасность облака подразумевает, что Amazon Web Services и клиенты, которые используют AWS, в одинаковой степени должны обеспечивать защиту облака от вторжений и кибератак. Соответственно, ИТ-специалистам компаний все чаще приходится заниматься безопасностью облачной среды, но без специализированных инструментов это влечет за собой дополнительные расходы, сложности в управлении системой безопасности и затраты времени и сил на частичную или полную ее переработку. Помимо прочего, это может привести к простоям в работе приложений, нарушению бизнес-процессов и общему снижению эффективности DevOps (процесса интеграции, разработки и эксплуатации ПО), а также к трудностям при соблюдении требований организаций-регуляторов и нормативных документов (регламенты HIPAA, GDPR) и при обработке запросов внешнего и внутреннего аудита.

Решение Cloud Network Protection специально адаптировано для работы с облаками и использует централизованный шлюз AWS Transit Gateway, который позволяет клиентам объединять свои виртуальные частные облака (VPC) и физическую сетевую инфраструктуру в единую общую сеть. Среди основных преимуществ решения: комплексный подход к обеспечению безопасности: система позволяет использовать существующие профили безопасности Tippingpoint и для защиты внутренней сети организации, и для защиты облака; централизованное управление системой безопасности: полная прозрачность и простота управления при помощи знакомой пользователям Tippingpoint системы Security Management System (SMS); простота развертывания: минимальное влияние на бизнес-процессы и работу приложений при интеграции в облачную инфраструктуру; поддержка сетевого виртуального патчинга и защиты от угроз нулевого дня за счет сотрудничества с организацией Zero Day Initiative.

«Безопасность для AWS имеет первостепенное значение, поэтому мы стремимся помочь каждому клиенту добиться максимального уровня защиты их облака, — отметил Дэйв Браун (Dave Brown), вице-президент EC2 Compute & Networking Services в AWS. — Постепенно компании переносят свою инфраструктуру в облака, и это заставляет их искать эффективные и простые инструменты для обеспечения сетевой безопасности. Благодаря AWS Transit Gateway решение Trend Micro теперь могут использовать более 230 тыс. компаний-клиентов нашего сервиса с доступом к AWS Marketplace, и оно поможет им эффективно решать все связанные с защитой облачной среды вопросы».