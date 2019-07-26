«Русагро» внедрит беспилотные технологии Cognitive Technologies

Агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies объединяют усилия в развитии отечественного умного сельского хозяйства. Согласно подписанному договору компания Cognitive Technologies установит систему автономного управления сельхозтехникой на зерноуборочные комбайны, используемые «Русагро». Земельный банк «Русагро» составляет более 665 тыс. га.

Работы по проекту стороны начали в июле 2019 г. В качестве пилотного региона проведения работ была выбрана Белгородская область.

«Мы ожидаем, что использование автономных систем управления зерноуборочной техникой позволит существенно повысить эффективность проведения уборочных работ за счет снижения влияния человеческого фактора, снижения потерь урожая, экономии ресурсов, а также снижения нагрузки на механизатора», – сказал директор проектного офиса цифровой трансформации СХБН «Русагро» Артур Башоков.

Согласно техническому заданию используемая система автономного управления зерновым комбайном обеспечит автоматическое управление его движением: по кромке поля (скошенной культуры, обработанной земли); по рядку культуры (форма высадки отдельных культур: кукурузы, подсолнечника, сои и т.п.); по валку (скошенная и сложенная в ряд с/х культура). А также определение препятствий на пути следования техники и оповещение оператора при возникновении препятствий на маршруте или при уходе с/х техники с маршрута посредством ручного управления механизатором. Система может быть установлена на комбайнах любой марки.

Наличие водителя за рулем комбайна во время проведения работ будет обязательным. Однако это позволит комбайнеру в большей степени сосредоточиться на управлении большим количеством других параметров технологического процесса уборки урожая, такими как угол наклона жатки, настройки процесса обмолота, очистки зерна и т.д.

Стороны рассчитывают, что в ближайшее несколько лет система будет установлена на всех комбайнах «Русагро», парк которых насчитывает порядка 800 единиц техники.

«Одной из ключевых инноваций, которая легла в основу нашей системы автономного управления Cognitive Agro Pilot, является модифицированная под агротехнические задачи конволюционная нейронная сеть глубокого обучения. Она обеспечивает безопасную работу автопилоту в любых погодных условиях, при любой освещенности. Использование системы позволяет сократить потери зерна при уборке до двух раз», – сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Еще одним конкурентным преимуществом Cognitive Agro Pilot является отсутствие в наборе сенсоров дорогостоящих устройств, отмечают в Cognitive Technologies. В отличие от зарубежных аналогов, которые используют лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку компания Cognitive Technologies смогла создать такую систему компьютерного зрения, которая позволяет с одной видеокамерой достичь аналогичных результатов, что и ведущие западные бренды с тремя – четырьмя сенсорами. По оценкам компании, это позволяет снизить стоимость решения в три-четыре раза по сравнению с зарубежными конкурентами.

Комплекс, устанавливаемый на комбайны в проекте с «Русагро» включает в себя блок автоматического управления сельхозтехникой («Агродроид»), видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления.