Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Новое в СХД
Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект

Спецпроекты

Ростех создал домашний агрокомплекс с управлением со смартфона. Цена

ИТ в госсекторе

Ростех разработал малогабаритные агрокомплексы, которые позволят выращивать свежую зелень в домашних условиях в любое время года. Мобильные фитотехкомплексы поддерживают необходимый уровень освещения и влажности в автоматическом режиме, а управлять ими можно удаленно – с мобильного телефона.

В составе Ростеха разработку ведет «Авангард», входящий в концерн «Радиоэлектронные технологии». В отличие от крупных комплексов, которые используются в фермерских хозяйствах, модель предназначена для установки в заведениях общественного питания, в образовательных учреждениях и домах. Она состоит из нескольких стеллажей и оборудована автоматизированной системой управления поливом, температурой, освещением и уровнем влажности.

Для работы комплекса требуются только электричество и вода. Технология позволяет выращивать экологически чистую микрозелень, листовые и листостеблевые культуры (салат, мяту, мелиссу, тимьян и др.) на искусственном субстрате и при полном отсутствии естественного солнечного света. Это позволяет обеспечить регулируемый благоприятный режим питания для корневой системы, дает возможность контролировать концентрацию углекислого газа в воздухе и другие показатели.

В стандартной комплектации длина комплекса составляет меньше 1,5 м, высота – чуть более 2 м. При этом размеры можно изменить в зависимости от желаемого объема и вида выращиваемой продукции. В среднем устройство оценивается в 73 000 рублей. Окончательная цена будет зависеть от итоговой комплектации.



Другие материалы рубрики

Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн

Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом»

ФНС отвергла недостаточно российские серверы, чтобы заплатить за сертифицированные вдвое дороже

CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

«Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм России

В России создадут «киберполигон». Кто будет его строить?

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии