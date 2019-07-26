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МТС запустила проект по автоматизации вывоза мусора

Интеграция Инфраструктура

МТС совместно с региональным оператором по обращению с ТКО «Экостройресурс» запустила в Самарской области первый в России комплексный проект по цифровизации управления вывозом бытовых отходов. Проект реализуется в рамках соглашения между правительством Самарской области и МТС о сотрудничестве в области цифровизации региона.

Решение МТС по цифровому управлению бытовыми отходами включает мониторинг контейнеров коммунальных бытовых отходов, мониторинг состояния транспорта и контроль за перемещением мусоровозов. Комплексное решение позволяет оснастить мусорные контейнеры специальными датчиками, контролирующими уровень наполнения емкости, установить в мусоровозы навигационное оборудование и специальные автомобильные видеорегистраторы с подключением четырёх видеокамер для создания кругового обзора и фиксации нарушений, происходящих на маршруте сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

В рамках пилотного этапа проекта системой мониторинга и управления будет оснащен городской маршрут вывоза мусора в одном из районов Самары. После завершения пилотного этапа и масштабного внедрения системы «умного мусора» планируется организовать «Единый диспетчерский центр контроля движения мусоровозов по Самарской области» и интегрировать цифровое решение по управлению ТКО, разработанное МТС, с системами весового контроля на полигонах ТКО Самарской области с последующей их модернизацией до автоматизированной системы взвешивания ТКО.

«В настоящее время в ряде регионов России уже внедрены «умные» решения для управления ТКО, но они представляют собой либо мониторинг спецтранспорта, либо установку на контейнерах ТКО специальных RFID-меток исключительно для номенклатурного учета контейнерного фонда. Проект МТС, разработанный специально для Самарской области, является комплексным и позволяет точно выстраивать маршруты мусоровозов, контролировать их работу и распределять автопарк исходя из информации о наполненности контейнеров. Такой подход минимум на 10 процентов сократит затраты регионального оператора на ГСМ и техническое обслуживание автомобилей, и поможет повысить прозрачность процессов тарифообразования для жителей, — сказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

«У нашей компании уже есть опыт использования цифровых сервисов в управлении ТКО: мы успели оценить эффект даже при внедрении автоматизации только в сфере мониторинга транспорта. Комплексный проект, который мы реализуем совместно с компанией МТС, несомненно, повысит уровень контроля и обеспечит большую прозрачность в обращении с отходами на территории нашего региона», — отметил директор «Экостройресурс» Михаил Захаров.

До конца года МТС намерена запустить проекты по цифровизации вывоза ТКО в нескольких регионах России.



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