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BQ представила телефон BQ 2432 Tank SE для военнослужащих. Цена

Техника

BQ пополнил линейку кнопочных телефонов новой моделью – специальным телефоном для военнослужащих BQ 2432 Tank SE. Аппарат не имеет расширенных мультимедийных возможностей и отвечает требованиям телефонов, разрешенных в армии РФ 2019 г.: отсутствие диктофона, флеш-накопителя, Bluetooth, фотокамеры, доступа в интернет и MMS.

Телефон прочный, держит заряд несколько недель, позволяет всегда быть на связи и не отвлекает лишним функционалом. Это мужской дизайн, разработанный специально, чтобы подчеркнуть принадлежность к российской армии.

Мобильный телефон оснащен 2,4'' QVGA-дисплеем с разрешением 240x320 точек, пользоваться им будет комфортно и удобно даже в солнечный день.

Для того чтобы не потеряться и хорошо ориентироваться в темноте, владелец телефона BQ 2432 Tank SE сможет воспользоваться двумя супер-яркими фонариками, установленными в аппарате.

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Большой мощный динамик телефона обеспечит качественный сбалансированный звук без шумов и помех во время прослушивания FM-радио или в момент разговора по громкой связи.

Для экономии на мобильной связи в телефоне установлены две SIM-карты, способные одновременно работать в режиме ожидания. Поэтому вы получаете возможность разграничивать контакты, комбинировать тарифы для звонков, а также использовать SIM-карты разных регионов в зависимости от своего местонахождения.

Благодаря наличию аккумуляторной батареи 2500 мАч телефон BQ 2432 Tank SE может проработать без подзарядки несколько недель.

Милитари-дизайн телефона подчеркивает брутальный корпус аппарата, выполненный из толстого пластика и укрепленный металлическими винтами. Материалы очень тщательно спаяны между собой, а разъем питания защищен прорезиненной заглушкой, защищающей устройство от пыли, грязи и брызг. Специальные углубления по бокам с крупной резьбой обеспечивают удобный хват, поэтому пользоваться аппаратом комфортно и приятно, а на крупные кнопки удобно нажимать даже в толстых перчатках.

Телефон BQ 2432 Tank SE можно приобрести по цене 1 690 рублей в официальном интернет-магазине бренда.



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