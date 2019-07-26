Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Новое в СХД
Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект

Спецпроекты

«Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей

ИТ в госсекторе

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, на выставке в рамках форума «Национальные проекты. Региональный путь» представила губернатору Калининградской области Антону Алиханову свою новую разработку - мобильное приложение дежурного врача, которое внедрено впервые и не имеет аналогов в регионе.

Были продемонстрированы основные функции мобильного приложения. При помощи гаджета дежурный врач на выезде может видеть журнал вызовов, заполнить карточку, зафиксировать жалобы, анамнез и диагноз. Также приложение позволяет выписать необходимые лекарства, направления на анализы, записать больного на повторный прием и оформить лист нетрудоспособности. Все данные вносятся в электронную медицинскую карту пациента в режиме онлайн.

Также компания представила еще несколько своих разработок: мобильное приложение «МедОнлайн» для пациентов, медицинскую информационную систему «Барс.Здравоохранение» и др. Все они успешно функционируют в Калининградской области.

Помимо губернатора стенд «Барс груп» также посетили заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов и другие почетные гости и участники мероприятия.

«ИТ-решения позволяют сделать медицину в регионе более эффективной и «бережливой»: они дают возможность отказаться от лишней бумажной работы и автоматизировать все рутинные операции. Информатизация - ключ к доступной медицине», – сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Максим Благинин.

На форуме «Национальные проекты. Региональный путь», который сейчас проходит в Калининграде, обсуждаются ключевые вопросы реализации региональных проектов в рамках нацпроектов в сфере здравоохранения, а также демонстрируются лучшие разработки в цифровых технологиях.



Другие материалы рубрики

Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн

Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом»

ФНС отвергла недостаточно российские серверы, чтобы заплатить за сертифицированные вдвое дороже

CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

«Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм России

В России создадут «киберполигон». Кто будет его строить?

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии