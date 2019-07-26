Atos начинает российские продажи серверов Escala E3-900 на базе Power9

Atos сообщила о том, что в России появился компактный двухсокетный сервер Escala E3-900 на базе ЦПУ Power9, который позволяет экономить на лицензиях и оперативно обрабатывать большие объёмы информации в режиме реального времени для автоматизации расчётов в энергетике, быстрых транзакций, а также для выявления и предотвращения мошенничества, финансовых рисков, оптимизации маршрутов перевозок и движения товаров.

Сервер Escala E3-900 – специальная модель в рамках линейки серверов Escala, разработанная для критических систем. Лёгкая интеграция платформы позволяет получить высокий уровень производительности без внушительных дополнительных затрат.

Escala E3-900 работает на процессорах Power9, каждый из которых поддерживает от четырех до двадцати ядер с общим объёмом памяти RDIMM DDR4 до 4 ТБ, что в два раза больше, чем у предыдущего поколения на процессорах Power8. Такая архитектура позволяет вести обработку информации IN-MEMORY, то есть в оперативной памяти в режиме реального времени. В результате существенно увеличивается скорость анализа больших объемов данных.

«Большинство компаний из списка Fortune 500 используют технологию Power в своей ИТ-инфраструктуре для оперативной обработки информации в финансовой сфере, розничной торговле, грузоперевозках, телекоммуникациях и энергетике, – сказал Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности компании Atos в России. – Максимальная конфигурация серверов на процессорах Power9 Escala E3-900 – позволяет экономить на лицензировании и является главным условием оптимизации при использовании сервера с учётом необходимой нагрузки и скорости оперативных вычислений. Мы рады представить технологии на базе Power9 в России и предоставить данные решения нашим заказчикам».

Сервер позволяет на 45% снизить расходы на лицензии приложений для управления базами данных и разработки корпоративных программ. Расширенная система команд ISA v3.0 в Power9 специально предназначена для работы даже с такими областями, как прогнозная аналитика, искусственный интеллект и когнитивные вычисления. Кроме того, процессоры поддерживают новые типы данных, например, 128-разрядные числа с плавающей запятой четверной точности (IEEE 754-2008), которые используют в приложениях для безопасности и финансов.

Escala E3-900 на Power9 отличается высокой эффективностью при виртуализации, он может плавно масштабироваться и хорошо справляться с высокими рабочими нагрузкам. Кроме того, он обеспечивает максимальную надежность работы систем, высокий уровень производительности и эффективно справляется с угрозами безопасности.