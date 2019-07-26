ASUS начинает российские продажи новых игровых ноутбуков серии ROG. Цены

ASUS объявила о доступности обновленной линейки геймерских устройств ASUS Republic of Gamers (ROG) на российском рынке.

В обновленную линейку ROG 2019 года вошли как абсолютно новые, так и усовершенствованные модели геймерских ноутбуков, среди которых высокопроизводительные устройства для игр и создания медиаконтента, ультратонкие геймерские решения, а также модели нового форм-фактора, в которых возможности настольных игровых станций сочетаются с портативностью компактных лэптопов.

В предшествующих моделях Zephyrus S (GX701 и GX531) клавиатура была смещена ближе к передней части корпуса, чтобы высвободить пространство для системы охлаждения и уменьшить нагрев фронтальной поверхности, с которой соприкасаются руки пользователя. В новой модели GX502 инженеры и дизайнеры ROG вернулись к привычному расположению клавиатуры, что позволило сократить размеры устройства.

На сегодняшний день эта новинка – самая универсальная модель из всей серии Zephyrus, поскольку она одинаково хорошо подходит как для современных игр на максимальных настройках, так и для профессиональной работы с медиаконтентом.

Область перед клавиатурой Zephyrus S изнутри представляет собой ячеистую структуру, обеспечивающую высокую прочность и жесткость при минимальном весе. Особый метод изготовления – сочетание отливки под давлением и последующей высокоточной машинной обработки – позволяет сделать корпус максимально прочным, используя при этом минимум материала для облегчения конструкции. Поверхность площадки для рук обладает приятной бархатистой текстурой, устойчивой к появлению разводов и следов от пальцев.

Усовершенствованная аэродинамическая система AAS позволяет разгонять графический процессор GeForce RTX 2070 до 1540 МГц при энергопотреблении 115 Вт в режиме Turbo с помощью технологии ROG Boost – подобная тактовая частота ранее была недостижима для ультратонких решений.

Помимо киберспортивных характеристик, обеспечивающих плавный игровой процесс даже в динамичных шутерах от первого лица, дисплей Zephyrus S отличается высокой точностью цветопередачи, подтвержденной сертификацией PANTONE Validated, поэтому он подойдет для профессиональной работы с медиаконтентом.

Эксклюзивная функция ROG позволяет переключаться между графическими режимами: использование встроенной видеокарты в режиме Optimus продлевает время автономной работы устройства, а мощный дискретный графический процессор обеспечивает плавный игровой процесс с поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC.

Ноутбук Zephyrus S (GX502) весит 2 кг, а корпус толщиной всего 18,9 мм позволяет уместить его в обычный рюкзак или наплечную сумку. Несмотря на компактный размер, внутри этого ультратонкого ноутбука нашлось место для двух твердотельных накопителей, объединенных в массив RAID0, значительно повышающий скорость работы хранилища.

Благодаря ЦАП премиального уровня ESS SABRE звучание в наушниках получается насыщенным и чистым с широким динамическим диапазоном. За стабильное соединение по сети Wi-Fi отвечает запатентованная технология ROG RangeBoost, а для максимально быстрого и стабильного проводного соединения предусмотрен гигабитный Ethernet-контроллер. Ноутбук доступен в России по цене от 149 990 рублей.

Как и Zephyrus S (GX502), ноутбук Zephyrus M (GU502) предлагается с двумя вариантами дисплея: с частотой обновления 144 или 240 Гц и временем отклика 3 мс (оба – с сертификацией Pantone Validated). Поддерживается подзарядку по интерфейсу USB-C, а технология NVIDIA Optimus все так же помогает увеличить время автономной работы вдали от розетки. В нашем внутреннем тестировании его аккумулятор емкостью 76 Втч продержался более 8 часов.

В графической подсистеме используется современная видеокарта, вплоть до модели GeForce RTX 2060, мощности которой будет достаточно для получения трехзначной частоты кадров в популярных играх. Для охлаждения чипа не требуется технология AAS – высокопроизводительные вентиляторы и четыре радиатора, составляющие систему охлаждения, достаточно эффективны, чтобы в режиме Turbo графический процессор мог работать на частоте до 1435 МГц (при энергопотреблении 90 Вт).

За исключением отсутствующей системы аэродинамического охлаждения, корпус этого ноутбука почти такой же, как у старшей модели Zephyrus S. Структурно усиленный магниевый сплав с приятным на ощупь бархатистым покрытием – признак высокого статуса Zephyrus M. Устройство будет смотреться в любой обстановке, причем его внешний вид можно персонализировать благодаря настраиваемой подсветке (опционально поддерживается возможность индивидуальной настройки подсветки каждой клавиши в соответствии с конкретным приложением).

Остальные характеристики почти полностью совпадают с моделью Zephyrus S: цифроаналоговый преобразователь ESS Sabre, массив RAID0 из двух твердотельных накопителей, полноценный комплект интерфейсов, включая два видеовыхода и множество USB-портов для игровой периферии. Тщательно продуманная функциональность и конфигурация делают Zephyrus M очень похожим на флагманские игровые ноутбуки, но цена его гораздо более привлекательная. Ноутбук доступен в России по цене от 117 990 рублей.

Новейшие ноутбуки ROG Strix оснащаются экранами диагональю 15,6 и 17,3 дюйма (G531 и G731 соответственно), заключенными в настолько узкую рамку, что корпус новинок удалось сделать еще компактнее, чем у предшествующих моделей. Обновленная серия Strix представлена моделями SCAR III и Hero III, оптимизированными для киберспортивных соревнований, и более доступной версией Strix G, наделенной всеми основными геймерскими функциями для комфортного игрового процесса.

Стилистическое оформление новых устройств – следствие сотрудничества между дизайнерами ROG и BMW Designworks Group, поставивших себе задачу: представить, как будет выглядеть ноутбук будущего. В результате этого сотрудничества была разработана особая форма корпуса, ключевым элементом которой стал характерный каскад радиаторов на задней панели, получивший название 3D Flow Zone. Слегка смещенные вперед петли и ассиметричный вырез под дисплеем обеспечивают свободное прохождение воздушных потоков. Когда крышка ноутбука опущена, петли полностью скрываются внутри корпуса, надежно защищенные от повреждений.

Настраиваемая светодиодная подсветка с поддержкой технологии Aura Sync позволяет полностью персонализировать внешний вид ноутбука. Цвета и эффекты светодиодной полоски, проходящей снизу по периметру корпуса, также можно настроить согласно собственным предпочтениям: от яркой неоновой геймерской подсветки до едва заметного рассеянного свечения.

Для доступа к внутренним компонентам ноутбука необходимо отсоединить нижнюю панель. Она закреплена с помощью стандартных крестообразных винтов и обычных защелок и легко снимается. Двойные слоты SO-DIMM способны поддерживать до 32 ГБ оперативной памяти, а наличие слота M.2 и разъема для подключения 2,5-дюймовых накопителей позволяет расширить или по-своему организовать хранилище.

В оформлении ноутбука Strix SCAR III проявляется вдохновение жанром шутеров: серый цвет оружейного металла сочетается с узором, напоминающим карбоновое волокно. Ноутбук Hero III выполнен в черном цвете и украшен кибертекстовым узором, пересекающим область под клавиатурой. На металлических крышках обоих ноутбуков сочетаются контрастные текстуры.

В разработке концепта этих моделей принимали участие специалисты BMW Designworks Group, отсюда и трансформационные элементы их конструкции. Так, NFC-брелок ROG Keystone вставляется в корпус ноутбука, предоставляя дополнительные возможности для персонализации. При его установке меняется подсветка и другие настройки системы в зависимости от профилей, заданных в приложении Armoury Crate, а также открывается доступ к секретному диску, на котором в зашифрованном виде спрятаны конфиденциальные файлы.

Работая в тесном сотрудничестве с киберспортсменами и организаторами крупнейших турниров, специалисты ROG понимают потребности профессиональных геймеров. И все чаще те требуют дисплей с частотой обновления 240 Гц – именно таким оснащается SCAR III. Это является преимуществом в соревнованиях на высоком уровне, особенно в быстрых шутерах от первого лица. Ноутбук также доступен в версии со 144-герцевым дисплеем с таким же низким временем отклика (3 мс). В любом случае пользователь получает отображение динамичных сцен без размытия и других раздражающих артефактов.

Благодаря функции ROG Boost частота графического процессора может подниматься до 1440 МГц (при энергопотреблении в 115 Вт), что немаловажно для поддержания высокой частоты кадров, соответствующей скоростному дисплею. В максимальной конфигурации применяется восьмиядерный процессор Core i9-9880H, который подходит для многозадачного режима, например, потоковой трансляции видео параллельно с игрой, а также для профессиональной работы, такой так редактирование видео, трехмерное моделирование и другие ресурсоемкие задачи.

Ноутбук G531 доступен в России по цене от 84 990 рублей. Ноутбук G731 доступен в России по цене от 89 990 рублей.

Ноутбук ROG Strix G – это доступная по цене модель, в которой реализованы все основные элементы устройств серии ROG. Неброский дизайн его корпуса будет уместно смотреться в любой повседневной обстановке: от университетских аудиторий и молодежных кафе до геймерских тусовок.

Учитывая позиционирование ноутбука, видеокарты GeForce GTX 16 серии оптимально подходят для него по соотношению цены и производительности. Они могут похвастать обновленным блоком декодирования видео, который будет полезен стримерам. В максимальную конфигурацию ROG Strix G входит процессор Intel Core i7-9750H (6 ядер, 12 потоков), видеокарта GeForce RTX 2070 и дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Клавиатура ноутбука опционально наделяется подсветкой с разделением на четыре зоны и поддержкой технологии синхронизации Aura Sync. Система охлаждения – такая же эффективная, как и у остальных моделей серии Strix. Также имеются гигабитный модуль Wi-Fi с технологией RangeBoost и видеовыход HDMI 2.0b для мониторов и телевизоров формата 4K. Интерфейс USB-C может работать в режиме видеовыхода DisplayPort с поддержкой технологии G-Sync.

Предлагая ключевую функциональность, необходимую для игр, ноутбук ROG Strix G отличается выгодной ценой и универсальностью. Он подойдет не только для геймерских сессий, но и для работы и учебы.

Ноутбук GL531 доступен в России по цене от 69 990 рублей. Ноутбук GL731 доступен в России по цене от 74 990 рублей.