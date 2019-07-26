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Альфа-банк запустил онлайн-базу объектов недвижимости для ипотечных заемщиков

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Альфа-банк сообщил о запуске онлайн-базы объектов недвижимости для ипотечных заемщиков. Теперь ипотечные заемщики Альфа-банка могут в своем личном кабинете подобрать интересующий их объект недвижимости без длительного поиска в интернете или обращения к сторонним агентствам.

«Личный кабинет ипотечного заемщика Альфа-банка призван радикально сократить затраты времени заемщика на оформление ипотеки. При этом зачастую львиная доля времени клиента уходит на поиск подходящего объекта недвижимости: ему приходится просматривать множество дублирующих друг друга объявлений на разных сайтах, — отметил директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов. — Новый сервис эту проблему полностью решает — все объявления сгруппированы по объектам и собраны непосредственно в личном кабинете, и клиент может легко сравнить разные предложения по ключевым для него параметрам».

Новый сервис доступен при приобретении готовых квартир и апартаментов на территории Москвы и Московской области, в дальнейшем планируется расширение действия сервиса на другие регионы и категории недвижимости. Подбор объекта производится по российской онлайн-базе недвижимости WinNER.

Личный кабинет позволяет ипотечному заемщику Альфа-банка пройти все этапы оформления ипотеки в онлайне с единственным визитом в отделение при заключении сделки. Зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте банка.

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