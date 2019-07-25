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Цифровой корабельный комплекс связи «Росэлектроники» прошел госиспытания

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в рамках форума «Армия-2019» представил модернизированный многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС для надводных кораблей и подлодок, включающий «умные» биометрические браслеты для экипажа. Комплекс прошел государственные испытания на Балтийском флоте ВМФ России и был модернизирован в соответствии с требованиями заказчика.

В ходе модернизации разработчики повысили киберзащищенность комплекса: была усилена функциональность средств защиты администрирования информационной безопасности, созданы дополнительные решения для противодействия кибератакам.

Комплекс позволяет осуществлять цифровизацию внутренней и внешней связи корабля, а также обеспечивать членов экипажей внутренней беспроводной связью с бесшовным роумингом.

В рамках выставочной экспозиции форума «Армия-2019» разработчик оборудования – «Интелтех» (входит в «Росэлектронику») – представил сервер-коммутатор, входящий в состав комплекса связи, и набор наиболее востребованных терминалов, в том числе, «умные» браслеты для биометрического контроля экипажа. Устройства обеспечивают идентификацию персонала и мониторинг его местоположения, а также позволит дистанционно отслеживать его состояние.

На борту судна МИКС обеспечивает внутрикорабельную громкоговорящую связь, корабельную телефонную связь, видеонаблюдение, обмен данными, а также трансляцию видеоконтента на экранах, установленных в каютах. За пределами корабля МИКС поддерживает телеграфную и телефонную связь, видеоконференцсвязь, обмен данными и файлами. Специальное программное обеспечение обеспечивает должностным лицам полный пакет мультисервисных услуг и управляет широкой номенклатурой аппаратуры связи.

«МИКС представляет собой модульное решение, масштабируемое под различные ранги и классы кораблей. Разработанные технологии позволяют создавать комплексы связи не только для флота, но также для транспортных и промышленных объектов, таких как, например, буровые платформы, – отметили в "Росэлектронике". – Мы стремимся снизить цену оборудования для гражданского потребителя, совершенствуя технологию его производства. Так, например, изготовление корпусов гражданской аппаратуры из пластика позволит производителю снизить финальную стоимость продукции».

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