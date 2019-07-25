Synology представила новые СХД FS6400, SA3400 и DS620slim

Synology выпустила устройства FS6400, SA3400 и DS620slim, расширяющие ассортимент продуктов для решения ИТ-задач, связанных с плотностью ввода-вывода, емкостью хранилища и физическими размерами сервера. Эти модели являются усовершенствованными версиями существующих продуктов. Изменение аббревиатуры в названии серий позволяет выделить их среди высокопроизводительных стоечных серверов.

«Компания Synology обновляет ассортимент высокопроизводительных продуктов профессионального уровня, предлагая дополнительные решения, адаптированные к требованиям различных бизнес-нагрузок, — сказал Джейсон Фан (Jason Fan), менеджер по продукции компании Synology. — Когда речь заходит об управлении данными, производительность и емкость — две основные проблемы, с которыми сталкиваются компании. Поэтому мы разработали серии FS и SA, которые позволяют решить эти задачи и обеспечивают непревзойденный уровень гибкости и эффективности управления данными. Это дает возможность преодолеть ограничения в сфере хранения данных и позволяет предприятиям полностью реализовать потенциал работы с ценными данными».

FS6400 с двумя восьмиядерными процессорами Intel Xeon Silver обеспечивает более 240 тыс. операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи блоками по 4 КБ по протоколу iSCSI и отвечает требованиям к высокой производительности и гибкости, необходимых для бизнеса. Новая система хранения FS6400 All-Flash подходит для виртуализированных и контейнерных сред, баз данных и веб-приложений и создает архитектуру, ориентированную на данные, которая обеспечивает ускоренную работу хранилища.

Характеристики устройства: масштабируемость. До 48 дисков с двумя модулями RX1217sas или до 72 дисков с двумя модулями RX2417sas; память. DDR4 ECC RDIMM емкостью 32 ГБ (с возможностью увеличения до 512 ГБ); встроенный интерфейс 10GbE. два порта 10GbE и два порта 1GbE Ethernet с поддержкой аварийного переключения и Link Aggregation; расширение PCIe. два слота PCIe 3.0 для дополнительных сетевых карт; производительность. Более 240 тыс. операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи блоками по 4 КБ по протоколу iSCSI.

SA3400 — первая модель серии SA, которая является усовершенствованной версией RS18017xs+ с обновленным процессором (от шести до восьми ядер) и увеличенной на 50% производительностью операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении блоками по 4 КБ). Система хранения SA3400 с восьмиядерным процессором 2,1 ГГц, ОЗУ ECC RDIMM емкостью 16 ГБ и возможностью масштабирования до 1536 ТБ при минимальном снижении производительности обеспечивает более 1 ПБ общей емкости, что делает эту систему подходящим решением для постобработки видео и развертывания масштабных систем видеонаблюдения.

Характеристики устройства: масштабируемость. До 180 дисков с семью модулями RX2417sas или до 96 дисков с семью модулями RX1217sas; память. DDR4 ECC RDIMM 16 ГБ (с возможностью увеличения до 128 ГБ); встроенный интерфейс 10GbE. два порта 10GbE и четыре порта 1GbE Ethernet с поддержкой аварийного переключения и Link Aggregation; расширение PCIe. два слота PCIe для дополнительных сетевых карт и плат адаптера для твердотельных накопителей M.2; производительность. Последовательная пропускная способность более 5520 МБ/с и 304 277 произвольных операций ввода-вывода в секунду.

Благодаря двухъядерному процессору Intel Celeron J3355 и ОЗУ DDR3L емкостью 2 ГБ с возможностью расширения до 6 ГБ DS620slim представляет собой современную систему NAS с шестью отсеками, поддерживающую классические функции Synology. DS620slim подойдет для современных домов и студий, которым требуется высокое качество потоковой передачи. Дизайн устройства позволяет с легкостью вписать его в любой интерьер, а возможности — транскодировать видео в формате 4K.

Характеристики устройства: компактный дизайн. Благодаря компактному размеру (121 x 151 x 175 мм) устройство можно разместить в любом месте; высокая производительность шифрования. Последовательная пропускная способность более 226 МБ/с при чтении и 198 МБ/с при записи; гибкость конфигурации RAID. Гибкие конфигурации RAID обеспечивают максимальную общую емкость 30 ТБ и улучшенную защиту данных в массиве RAID 5/6/10; поддержка SSD-кэша. Повышение производительности хранилища с помощью твердотельных накопителей с сохранением достаточного количества отсеков для дисков, предназначенных для хранения данных; сеть. Два порта 1GbE LAN для поддержки аварийного переключения сети и функции агрегирования каналов Link Aggregation.