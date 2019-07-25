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Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако

Облачные технологии

Software AG и Microsoft представили новое решение, с помощью которого предприятия смогут ускорить и упростить миграцию в Microsoft Azure, сохранив при этом непрерывность бизнес-процессов. Новое решение Software AG – Cloud Migration Accelerator – на базе платформы интеграции webMethods.io позволяет быстрее и проще подключаться к приложениям, облачным службам и данным, обеспечивая плавный переход к действительно взаимно связанной экосистеме.

Зачастую миграция в облако – это сложный проект, в рамках которого ИТ-специалистам приходится перемещать или заменять локальные технологии и одновременно поддерживать бесперебойное выполнение текущих бизнес-процессов. Чтобы переместить существующие приложения в облачную среду, потребуется подключать их с нуля или переподключать к новым облачным службам вместо локальных, либо подключать новые облачные службы к другим таким службам. Организация гладкого перехода в гибридную среду без прерывания текущих бизнес-процессов и с сохранением доступа к данным критически важна для предприятий.

«Недавно мы приступили к переходу на облачную платформу, при этом 70% нашей текущей ИТ-среды размещено на Microsoft Azure, а 30% – на локальных серверах, – отметил Энтони Робертс, ИТ-директор Walgreens Boots Alliance. – Мы используем решение webMethods, чтобы обеспечивать взаимодействие между существующими интегрированными решениями и бизнес-процессами, учитывая, что одни ИТ-компоненты были перенесены в облако, а другие остались на месте. webMethods защищает наши самые важные ИТ-активы в ходе сложного процесса миграции».

По словам генерального директора Software AG Санджая Брахмавара, предприятия, осуществляющие переход на Microsoft Azure, получают выгоду от технологии, которая играет критически важную роль посредника и обеспечивает простой и быстрый доступ к приложениям, облачным службам и данным в ходе миграции.

«Наше совместное решение с Microsoft позволяет предприятиям развернуть действительно подключенную экосистему, – сказал Брахмавар. – Клиенты получают возможность не только ускорять миграцию, но и быстрее внедрять инновации и превращать данные в реальную ценность, защищая свои самые важные ИТ-активы».

Джудсон Альтофф, исполнительный вице-президент подразделения Worldwide Commercial Business корпорации Microsoft, сказал: «При реализации большинства масштабных проектов по миграции в облако предприятия сталкиваются с серьезной проблемой – обеспечить непрерывность бизнес-процессов в ходе преобразования ИТ-ландшафта. Решение webMethods дает предприятиям возможность выполнить плавный переход на облачную платформу и незамедлительно воспользоваться преимуществами Microsoft Azure».

Инструмент Cloud Migration Accelerator на основе webMethods.io доступен в магазине Microsoft Azure Marketplace в качестве SaaS-решения.

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