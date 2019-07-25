Сбербанк и Mail.ru Group создадут СП на рынках транспорта и еды

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте 3 лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50% / 50%.

Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов.

Стороны подписали соглашение о намерениях о создании совместного предприятия. Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов.

Стратегическое партнерство позволит создать лидирующую О2О-платформу на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, на которые приходится более половины расходов домохозяйств. Это быстрорастущие и регулярно используемые потребителями сегменты с потенциально высокой рентабельностью; расширить географию покрытия Delivery Club; ускорить региональную экспансию «Ситимобил» и усилить его позиции на московском рынке; повысить эффективность работы, качество обслуживания потребителей, увеличить количество и скорость обработки заказов, усилить технологическую базу, в том числе возможности искусственного интеллекта, используемого сервисами; создать качественный бизнес с потенциалом выхода платформы на IPO через несколько лет.

Сбербанк и Mail.ru Group планируют инвестировать до 64 млрд руб. в совместное предприятие при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки.

Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и Ситимобил (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд руб. Дополнительные инвестиции в размере до 5,1 млрд руб. могут быть добавлены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки;

До закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в размере не менее 75% акций «Ситимобил».

Сбербанк внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и Ситимобил ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд руб.

К моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 млрд руб., а также дополнительно — до 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки — в случае выполнения KPI. Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд руб.

Все средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности.

В будущем стороны рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов для дальнейшего развития бизнеса платформы.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, отметил: «Инвестиции в О2О-платформу — важный шаг в построении экосистемы Сбербанка. Мы выходим на крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны, чтобы предложить нашим клиентам качественно новую модель потребления услуг и создать ведущего игрока доставки "последней мили" в России. В активе нашего будущего совместного предприятия — быстрорастущие компании с высоким потенциалом и сильными управленческими командами, а также экспертиза двух крупнейших экосистем страны и беспрецедентный охват клиентов».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, сказал: «Mail.ru Group создаст новые уникальные возможности для российских пользователей, ресторанов-партнеров, таксопарков и водителей, что позволит быстрее вывести Delivery Club и Ситимобил на принципиально новый уровень. Это ключевой шаг в построении бизнеса, который окажет существенное воздействие на цифровую экономику России. Потребительские привычки стремительно меняются, и мы вместе со Сбербанком хотим возглавить эту трансформацию. Российский рынок онлайн-сервисов доставки еды и такси имеет большой потенциал роста. Мы рады участвовать в развитии этих рынков и использовании их долгосрочного потенциала вместе с нашим партнером. Будучи одной из ведущих экосистем России, Сбербанк добавляет существенную ценность активам в периметре сделки».