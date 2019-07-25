Квартальная выручка Veeam увеличилась на 26%

Veeam Software опубликовала результаты второго квартала 2019 года. Недавно годовой объем заказов превысил 1 миллиард долларов США, и компания вошла в список крупнейших производителей ПО.

Во втором квартале 2019 года выручка Veeam выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об успехе уникальной модели подписки на все новые продукты Veeam, включая Veeam Availability Suite 9.5 Update 4. С момента своего выхода в январе этого года Veeam Availability Suite U4, названный одним из важнейших релизов в истории компании, был скачан около 350 000 раз.

«Мы продолжаем вкладывать значительные средства в R&D, в продажи и маркетинг, а также в развитие партнерской экосистемы. И мы видим, что модель подписки на продукты Veeam все больше распространяется среди наших заказчиков по всему миру, — сказал Ратмир Тимашев, сооснователь и исполнительный вице-президент Veeam по продажам и маркетингу Veeam Software. — Во всех регионах наблюдается рост, и это свидетельствует об успешном переходе к Акту 2, как новому этапу нашей эволюции — этапу гибридных облаков. Для компании наступает поистине удивительное время. 72% организаций стремятся внедрить облачные технологии управления данными и переходят на облачные стратегии. Как лидер в области управления облачными данными мы рады поддержать их в этом процессе. Сотрудничество со стратегическими партнерами никогда еще не было таким востребованным, как сейчас. Во второй половине 2019 года мы планируем объявить о новых партнерах, чтобы удовлетворить потребности наших заказчиков, объединяя ПО Veeam для резервного копирования и защиты данных с лучшими в отрасли аппаратными средствами, системами хранения и гиперконвергентными решениями. Наша новая программа “with Veeam”, получившая массу положительных отзывов, — это лишь один из элементов стратегии Veeam по внедрению инноваций и сотрудничеству с технологическими партнерами для создания комбинированных аппаратных и программных решений, призванных расширить выбор и улучшить гибкость для заказчиков».

Ключевая информация о продуктах, заказчиках и партнерах Veeam.

Veeam Backup для Microsoft Office 365, самый быстрорастущий продукт в истории Veeam продемонстрировал за год рост выручки на 270%. На текущий момент приложение Veeam Backup для Microsoft Office 365 установлено более чем в 75 000 организаций и обслуживает свыше 8 млн пользователей. В начале второго квартала Veeam выпустила третью версию этого продукта, что еще больше укрепило доминирующее положение компании на рынке резервного копирования для Microsoft Office 365. Новая версия предлагает компаниям увеличение скорости резервного копирования до 30 раз, улучшенную безопасность, прозрачность и аналитику.

В портфолио Veeam на сегодняшний день более 355 000 заказчиков по всему миру. Среди новых заказчиков компании: Фонд «Make-A-Wish», Mundo Cuervo, Porsche Informatik, Vancouver Canucks, ABM, Ferrari Agroindustria, Schleswig-Holstein Netz AG, Premier Bank и Duck Unlimited Canada.

Демонстрирует рост партнерская программа Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). К настоящему моменту в ней участвуют более 23 500 партнеров; 4 100 из них также прошли квалификацию для предоставления услуг резервного облачного копирования и DRaaS (послеаварийное восстановление как сервис) с использованием Veeam Cloud Connect.

Продажи в рамках соглашений Veeam с эксклюзивными реселлерами Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco, NetApp и Lenovo за год показали рост оборота на 327% и рост заказов на 123%, что в совокупности отражает общие результаты глобального альянса партнеров-реселлеров в сфере управления данными.

Благодаря отличным финансовым показателям, инновационным решениям и впечатляющим бизнес-результатам в отношении общих клиентов компания Veeam получила статус «Глобальный технологический партнер 2019 года HPE».

Во втором квартале Veeam объявила о запуске новой программы «with Veeam», в рамках которой компания совместно с ведущими поставщиками корпоративных систем хранения данных предложит заказчивкам комплексные решения для вспомогательного хранения данных, объединяющие в себе ПО Veeam, лучшее в отрасли оборудование хранения и стеки управления для HCI. Уже были анонсированы совместные решения с ExaGrid и Nutanix, их выход запланирован на вторую половину 2019 года.