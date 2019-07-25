«Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации

«Автокомпонент» (поставщик «АвтоВАЗа», группы ГАЗ, Renault, Volkswagen) внедрил DLP-систему «КИБ серчинформ» для защиты данных от внутренних угроз. Решение о покупке было принято после тестирования нескольких DLP-систем отечественной разработки: «Гарда Технологии», Staffcop, «Инфовотч» и «Серчинформ». В результате специалисты отдела безопасности и руководство компании сделали выбор в пользу «КИБ серчинформ».

В компании отмечают, что решающими факторами стали технические характеристики программы и ее аналитические возможности. Систему просто развернуть на ИТ-инфраструктуре большого размера, она позволяет получать исчерпывающую информацию для расследования и предотвращения инцидентов, удобна в работе.

«Мы тестировали системы в течение месяца, разворачивали их на большом количестве машин и максимально нагружали, чтобы увидеть, как они показывают себя на ПК разной мощности и с различными операционными системами. Программы показали разный результат, тестирование некоторых DLP-систем пришлось прекратить досрочно, т.к. они перегружали сервера и рабочие места пользователей, что тормозило бизнес-процессы. С DLP "КИБ серчинформ" такой проблемы не возникло», – сказал Алексей Борисов, старший специалист по информационной безопасности дирекции по экономике и финансам «Управляющей компании автокомпонент».

В компании отметили скорость реагирования вендора на потребности потенциального клиента. Еще на этапе тестирования разработчики оперативно внесли изменения, которые позволили оптимизировать алгоритмы передачи данных, адаптировав их к прикладным задачам группы «Автокомпонент».

«По просьбе отдельных заказчиков мы вносим изменения, которые расширяют возможности программного обеспечения. Такая стратегия позволяет не только зарабатывать кредит доверия у заказчиков, но и беспрерывно улучшать наше ПО. В случае с группой "Автокомпонент" мы оптимизировали алгоритмы передачи данных по каналам, что оказалось полезным и для остальных наших клиентов», – отметил руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев.

В выборе DLP-системы группа «Автокомпонент» исходила из нескольких задач. Главная – защита конфиденциальной информации от утечек: ноу-хау, графиков отгрузки, условий ценообразования и др. На первом этапе компания внедрила модули контроля активности пользователей за компьютерами. Помимо выявления опасных или ошибочных действий сотрудников, применение «КИБ серчинформ» позволит увидеть, как распределяется нагрузка по коллективу, эффективно ли расходуется фонд оплаты труда.

Для усиления защиты информации от утечек, группа «Автокомпонент» намерена наращивать объем внедрения DLP-системы «КИБ серчинформ».