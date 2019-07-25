Aspen Technology приобретает разработчиков ИИ-решений Mnubo и Sabisu

Aspen Technology подписала соглашение о приобретении Mnubo Inc., канадской компании-поставщика специализированных технологий искусственного интеллекта (ИИ) и аналитической инфраструктуры в сегменте интернета вещей (IoT), расположенной в Монреале.

Компания Mnubo предоставляет инструменты для развертывания приложений ИИ и IoT промышленными компаниями в масштабе всего предприятия. Технологии Mnubo позволят ускорить реализацию стратегии AspenTech по разработке следующего поколения решений для оптимизации производственных активов, которые сочетают глубокие знания в сфере производственных процессов с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения.

В дополнение к развертыванию приложений на основе искусственного интеллекта способность визуализировать огромные объемы информации и анализируемых данных имеет решающее значение для развития компаний и их эволюции до уровня смарт-предприятий.

Для дальнейшего расширения этих возможностей AspenTech приобрела Sabisu Ltd., британскую компанию, предоставляющую гибкое решение для визуализации рабочего процесса и деятельности предприятия с целью обеспечения поддержки принятия решений в режиме реального времени. AspenTech приобрела компанию Sabisu в июне 2019 года.

Оба приобретения помогут компании AspenTech ускорить внедрение встроенных ИИ-технологий как в существующих, так и в будущих своих решениях. Сочетая фундаментальные инженерные модели и глубокие технологические знания производственных процессов с возможностями ИИ, эти решения позволят автоматизировать обработку данных и поддержку принятия решений для совершенствования обслуживания промышленных систем на протяжении всего жизненного цикла проектирования, эксплуатации и технического обслуживания производственных активов.

«В связи с текущим экономическим давлением нашим клиентам необходимо получать более высокие результаты и повышать эффективность существующих производственных активов. При умелом применении технологии искусственного интеллекта обеспечивают значительное конкурентное преимущество в управлении производственными операциями с предельным повышением эффективности без ущерба для безопасности. Благодаря глубоким технологическим знаниям AspenTech в сочетании с богатым опытом Mnubo в разработке и применении ИИ-технологий для IoT и технологиями визуализации Sabisu мы можем предоставить инновационные решения, которые помогут нашим клиентам значительно повысить эффективность использования доступных данных. Действенные идеи и решения на базе ИИ-приложений помогут клиентам AspenTech достичь уровня по-настоящему умного предприятия. Я рад приветствовать талантливые команды из Mnubo и Sabisu в компании AspenTech», - сказал Антонио Пьетри (Antonio Pietri), президент и главный исполнительный директор Aspen Technology.

«Глобальное внедрение технологий ИИ и IoT предваряет следующую волну появления промышленно-цифровых предприятий. Инфраструктура Mnubo для разработки и применения производственной аналитики и технологий искусственного интеллекта была создана специально для ускорения цифровой трансформации традиционных отраслей промышленности путем демократизации возможностей ИИ и машинного обучения. Наше местоположение в рамках экосистемы ИИ-технологий мирового класса, расположенной в Монреале, позволяет компании AspenTech создать центр по обмену опытом для развития этих передовых технологий и привлечь некоторых лучших экспертов в этой сфере. Мы очень рады продолжить разработку инновационных ИИ-решений, нацеленных на промышленный интернет вещей (IIoT) в масштабе предприятия, под руководством AspenTech», - сказал Фредерик Бастьен (Frédéric Bastien), соучредитель и генеральный директор Mnubo.

«Sabisu может производить сбор и обработку производственных данных из нескольких источников, от архивов данных по истории операций до электронных таблиц, со всего завода, страны или мира. Будучи доступным для инженерных и эксплуатационных групп, департаментов планирования и служб технического обслуживания, комплексный анализ может быть использован для значительного увеличения времени безотказной работы и повышения эффективности производства. Мы рады присоединиться к AspenTech и развивать нашу технологию для разработки эффективных решений, основанных на использовании производственных данных, которые ранее были недоступны», - сказал Тим Шарп (Tim Sharpe), соучредитель и управляющий директор Sabisu.

Цена сделки на приобретение компании Mnubo была согласована на 102 млн. канадских долларов. Финансовые детали сделки на приобретение компании Sabisu, которая включает в себя Argent & Waugh Ltd., не раскрываются.