Acer представила в России новый игровой WQHD-монитор Predator X35. Цена

Acer представила на российском рынке свою флагманскую игровую модель — 35-дюймовый игровой монитор Predator X35 с изогнутым дисплеем и поддержкой передовых технологий.

35-дюймовый UltraWide-экран монитора с разрешением WQHD, радиусом изгиба 1800 мм и соотношением сторон 21:9 охватывает почти все поле зрения пользователя, помогая полностью сосредоточиться на игровом процессе. Поддержка технологии DisplayHDR 1000 и 512 зон локальной динамической подсветки с яркостью до 1000 нит обеспечивают высокую контрастность и реалистичную цветопередачу.

Технология Quantum Dot, которая применяется при создании HDR-ТV, также повышает уровень максимальной яркости, качество цветопередачи и насыщенность оттенков. Кроме того, она позволяет добиться 90-процентного охвата цветовой гаммы DCI-P3, которая используется в современных цифровых кинотеатрах. При этом матрица VA обеспечивает широкие углы обзора в 178° по горизонтали и вертикали, благодаря чему изображение на экране всегда остается четким и естественным.

Игровой монитор Acer Predator X35

Частота обновления экрана до 200 Гц и время отклика 4 мс помогают устранить шлейфы от быстро движущихся объектов. Поддержка технологии Nvidia G-Sync Ultimate позволяет синхронизировать частоту обновления экрана с частотой FPS видеокарты, обеспечивая плавную смену кадров без разрывов и задержек картинки, а технология Flicker-Less снижает уровень мерцания изображения, защищая глаза пользователя от усталости. В мониторе предусмотрено восемь отдельных пресетов, предназначенных для игр различных жанров, просмотра фильмов и другого контента. Быстро переключаться между ними можно при помощи экранного меню Predator X35.

В монитор встроена поддержка технологии Ultra-Low Blue Light, которая снижает уровень интенсивности излучения в синей части спектра света, владельцы Predator X35 смогут самостоятельно выбрать один из четырех фильтров с силой эффекта от 20% до 50% в экранном меню. Подставка монитора позволит менять высоту, угол наклона и поворачивать экран. Благодаря такому решению каждый игрок сможет настроить монитор на свой вкус и установить его в комфортном для себя положении.

На монитор Predator X35 компания Acer предоставляет трехлетнюю гарантию. Новинка уже доступна в российской рознице по цене 229990 руб.