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В Sberbank Markets расширена автоматизация пост-трейд процесса

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Сбербанк сообщил о расширении сотрудничества с Refinitiv (ранее – подразделение F&R компании Thomson Reuters) и подключении к сервису Refinitiv TN (Refinitiv Trade Notification, ранее TRTN – Thomson Reuters Trade Notification) для автоматической обработки валютных транзакций на платформе Sberbank Markets.

Благодаря сервису Trade Notification пользователи Sberbank Markets получат простое решение для интеграции торговой платформы со своими учетными системами, уже подключенными к Refinitiv TN/TRTN.

При использовании Refinitiv TN клиенту не нужно вручную заводить информацию или настраивать экспорт данных по сделкам, заключенным в системе Sberbank Markets, — все данные в автоматическом режиме будут попадать в учетные системы пользователя в удобном формате (FIX, XML, TOF). Доступ к данному сервису для клиентов Сбербанка предоставляется бесплатно.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков, отметил: «Использование TRTN дополняет существующие возможности автоматизации пост-трейд-процесса на платформе Sberbank Markets, предоставляя клиентам Сбербанка повышенный уровень прозрачности и операционной эффективности».

Антонио Де Грегорио, управляющий директор Refinitiv в странах Центральной и Восточной Европы, России и СНГ, сказал: «Мы всегда стремимся предлагать банкам и финансовым организациям лучшие решения, соответствующие постоянно растущим стандартам отрасли и запросам клиентов. Подключение платформы Sberbank Markets к сервису TRTN – очередной этап развития нашего партнерства со Сбербанком, направленного на совершенствование технологий и повышение качества торговых возможностей».

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