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«Связной» рассказал о продажах смартфонов с начала 2019 года

Ритейл Розница Техника

«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года. Доля смартфонов с двойной задней камерой показала наибольший рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего с января по июнь 2019 года в России было продано 13,1 млн смартфонов на общую сумму 211 млрд рублей. Наиболее популярными остаются устройства с одной задней камерой, но при этом их доля год к году снизилась с 82,5% до 53%. Наиболее популярной моделью в штуках смартфонов с одной задней камерой стал Honor 7A 16GB, в деньгах — iPhone XR 64GB, а средняя цена за 6 месяцев этого года составила 11 700 рубля.

Смартфоны с двойной задней камерой существенно нарастали долю продаж. Год назад доля таких устройств в штучном выражении составляла 13%, в то время как в I полугодии 2019 года показатель составил 33%. Средняя стоимость смартфонов с двойной камерой составила 21 600 рубля. Самым популярным смартфоном в штуках стал Honor 8X 64GB, в деньгах — iPhone X 64GB.

Продажи устройств с тройной задней камерой также показывают уверенный рост. В I полугодии 2019 года доля смартфонов с тройными камерами выросла в штучном выражении до 7,4% с 0,1% годом ранее. Средняя стоимость таких смартфонов составила 23 250 рублей. Топ популярных моделей в штуках возглавил Samsung Galaxy A7 64GB, в деньгах лидирует Samsung Galaxy A50 64GB.

«Проникновение мобильного интернета в России набирает обороты. Это стимулирует рост мобильного трафика, большую часть которого составляют посты с фотографиями в социальных сетях. Пользователям важно, чтобы с помощью смартфона можно было делать хорошие снимки и делиться ими со своими подписчиками. Производители смартфонов своевременно отвечают на запрос пользователей, поэтому мы видим снижение доли смартфонов с одной задней камерой. Наличие двух и более камер даёт пользователям различные углы обзора, более качественный эффект размытия фона и многие другие функции для создания фотографий в различных вариациях», — отметил вице-президент по продажам «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.



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