Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

«Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго»

Интеграция Бизнес-приложения

«Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость и корректность работы автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Квант-Энерго» производства НПП КП «Квант» с СУБД «Ред База Данных» производства «Ред софт».

АСКУЭ «Квант-Энерго» обеспечивает учет потребления энергоресурсов и воды промышленными предприятиями и объектами ЖКХ. Система позволяет осуществлять непрерывный мониторинг и анализ генерации, распределения и расхода энергоресурсов, контроль состояния счетчиков, передачу информацию (в том числе архивные показания и сведения об инцидентах/вмешательствах), а также в личные кабинеты пользователей, руководителям ТСЖ, СНТ и управляющих компаний, диагностировать различные события, вести учетные базы данных, формировать отчетность.

Универсальность АСКУЭ обеспечивается поддержкой широкой линейки счетчиков различных энергоресурсов и способами дистанционной беспроводной передачи показаний от приборов учета на центральный сервер системы: LPWAN, LoRaWAN, GSM и NB-IoT.

СУБД «Ред База Данных» - современная российская промышленная СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД «Ред База Данных» обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.

«Важно обеспечить технологическую независимости во всех критически важных отраслях экономики. Совместно с коллегами из «Квант» работаем над решением этой задачи, предлагая рынку импорто-независимое решение для промышленных предприятиях и объектов ЖКХ», - комментирует Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Переход на использование СУБД «Ред База Данных» еще на ранней стадии разработки АСКУЭ «Квант-Энерго», как мы уверены, стал одним из ключевых этапов проводимого НИОКР, который позволил создать надежную, универсальную, импортозамещенную и высокопроизводительную систему для реализации инфраструктурных проектов «умный город» и «интернет вещей» в сфере ЖКХ, а также внес существенный вклад в диверсификацию производства и развитие конверсионных проектов нашего предприятия» - отметил Владимир Подопригора, главный конструктор научно-производственного предприятия космического приборостроения «Квант».



Другие материалы рубрики

Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся?

Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз

Главой разработчика мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система»

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии