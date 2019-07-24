Project Support обеспечил аудиовизуальное сопровождение форума «Армия-2019»

Project Support (группа «Авилекс») осуществил поддержку аудиовизуальных систем при проведении форума «Армия-2019», включая техническое сопровождение объектов конгрессно-выставочного центра «Патриот», демонстрационных кластеров, зон военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России, в том числе выставки Военно-космических сил России, экспозиции конфликта в Сирии, партизанской деревни, территории «Юнармии» и других объектов. Группа «Авилекс» является партнером «Армии» уже несколько лет.

Инженеры компании осуществили бесперебойную работу всех мультимедийных комплексов форума: многофункциональных залов совещаний, в которых проходили конференции и переговоры с участием первых лиц страны и иностранных делегаций, работа секций и тематических форумов; видеоэкранов в главных выставочных павильонах, холлах и входных группах; медиафасадов основных зданий, а также сотен видеоэкранов различного формата, позволивших десяткам тысяч зрителей наблюдать за основными событиями форума и динамическими показами военной техники из любой точки территории парка.

«На протяжении всего форума перед инженерами компании стояла задача обеспечения бесперебойной работы всех экранов, звуковых систем, а также автоматизированных мультимедийных комплексов мероприятия, – сказал генеральный директор Project Support Дмитрий Добровольский. – Высокий статус мероприятия исключал возможность малейшего простоя в работе любой из систем. Мы справились с поставленной задачей благодаря четкому планированию и детальной подготовке к мероприятию, осуществлению непрерывной координации в работе инженеров и организаторов форума "Армия-2019"».