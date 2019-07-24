«Нетрика» создала лабораторию цифровых технологий

«Нетрика» открыла специализированное подразделение «СЦТ лаб» для развития направления сквозных цифровых технологий в государственном секторе. Основная цель нового департамента – обеспечить качественное взаимодействие между стартапами, органами государственной власти и предприятиями реального сектора экономики в процессе цифровой трансформации.

В рамках «СЦТ лаб» группа «Нетрика» развивает компетенции в области сквозных цифровых технологий (СЦТ) и управления, основанного на данных. Компания формирует экосистему партнеров — разработчиков технологий обработки и анализа больших данных, машинного обучения, распознавания образов, текста и речи, глубокого обучения, нейронных сетей, распределенного реестра, интернета вещей, а также виртуальной и дополненной реальности. Это одно из стратегических направлений работы компании в целом: ранее по инициативе «Нетрики» в Санкт-Петербурге начала работу системная группа «Матрица данных», в рамках которой представители бизнеса и власти создают платформу для развития и управления городом на основе данных. Модель рынка данных региона была представлена в ходе запуска городского цифрового акселератора. «Нетрика» выступила его партнером-интегратором.

«Нетрика» начинает привлекать стартапы для выполнения работ по созданию и внедрению сквозных цифровых технологий в организациях сектора государственного управления, а также инвестировать в наиболее перспективные компании, обладающие «цифровыми ноу-хау» для бизнеса. Цель «СЦТ лаб» – создать конкурентную среду, в которой технологические компании смогут работать над решениями для цифровой экономики вместе с государственными организациями и предприятиями реального сектора.

«СЦТ лаб» предлагает стартапам услуги по проведению скоринга и экспертизы, а также помощь в акселерации решений на основе сквозных цифровых технологий. Одним из ключевых направлений работы нового департамента будет обеспечение развития существующего ИТ-ландшафта органов государственной власти на основе цифровых решений, отобранных в ходе акселерации. Также подразделение готово стать связующим звеном между органами власти и компаниями, претендующими на получение мер поддержки СЦТ-решений.

Продукты, сервисы и платформенные решения, над которыми вместе с партнерами будет работать «СЦТ лаб», реализуются в соответствии с федеральным проектом «Цифровые технологии» в рамках национальной программы «Цифровая экономика» для трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

«Программа "Цифровая экономика" подразумевает достижение технологической независимости по всем направлениям сквозных технологий, причем в документе подчеркивается, что они должны быть конкурентоспособными на мировом уровне. Это очень амбициозная задача, и решить ее можно только аккумулировав лучшие идеи и практики со всей страны. Именно такую экосистему мы сейчас создаем», — отметил Алексей Ильин, управляющий партнер группы «Нетрика».