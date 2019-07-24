На облачной платформе «СБКлауд» появился доступ к ПО Zextras Suite

В облачном маркетплейсе «СБКлауд» появилась возможность подключиться к семейству корпоративных приложений Zextras Suite для Zimbra Open Source Edition для эффективной работы и коммуникаций. Партнерство Zextras и «СБКлауд» дает возможность отечественным компаниям использовать пакет современных офисных приложений, которые не уступают популярным зарубежным аналогам и развернуты на высокопроизводительной облачной платформе в защищенном российском дата-центре уровня TierIII.

Платформа Zextras Suite позволяет оптимизировать управление ИТ-инфраструктурой для корпоративной электронной почты и совместной работы с документами - задач, на которые компании всех масшабов выделяют значительные ресурсы.

Облачное офисное пространство Zextras Suite может рассматриваться как альтернатива ряду популярных офисных пакетов и приложений российских и зарубежных разработчиков: «МойОфис», Microsoft Office 365, Microsoft Exchange, Teams, Skype для бизнеса и ряда других.

Размещение в защищенном российском облаке СБКлауд, аттестованном ФСТЭК по ФЗ-152 «О персональных данных», позволяет гарантировать заказчикам соблюдение законодательства в сфере информационной безопасности и хранения конфиденциальных данных. Платформа СБКлауд развернута в высокозащищенном российском ЦОД «ТрастИнфо» уровня TierIII, входящем в топ10 в РФ по надежности, защищенности и другим параметрам.

«Цель маркетплейса СБКлауд - предоставлять российским компаниям современные, удобные и экономичные ИТ-инструменты для поддержки бизнес-процессов. Мы открыты к сотрудничеству с разработчиками и поставщиками таких ИТ-решений и уверены, что сочетание универсальных возможностей Zextras Suite и простого доступа к ним через маркетплейс - именно та модель потребления ИТ-сервисов, которая будет наиболее востребована заказчиками», - отметил руководитель облачного направления СБКлауд Александр Тарасенко.

Сервисы из маркетплейса заказчик может использовать по модели аренды - тогда и в таком объеме, в каком это нужно бизнесу. В облаке «СБКлауд» также можно арендовать вычислительные мощности и ИТ-инфраструктуру и развернуть на них SaaS-приложения из маркетплейса для любых задач: предоставлять сотрудникам и партнерам либо создать свое публичное облако для конечных заказчиков.

Преимуществом «СБКлауд» является технологическая зрелость и удобство платформы, гарантии защиты персональных данных и коммерческой информации (в частности, для крупного бизнеса и госструктур доступны сегменты облака, аттестованные на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных» и сертифицированные ФСТЭК).

«Решения Zextras сейчас применяют более 100 миллионов пользователей во всем мире, успешно решая задачи корпоративных коммуникаций и совместной работы с офисными документами. Вместе с СБКлауд мы сделали наши решения доступными российским пользователям в виде сервисов из облака, чтобы пользователи всех отраслей бизнеса и размеров могли выбирать более подходящие им по цене и функциональности продукты, хранить и обрабатывать свои персональные данные на территории РФ у надежного и хорошо известного поставщика, которым является СБКлауд», - сказала представитель компании Zextras в РФ Екатерина Триандафилиди.

Перенос корпоративных приложений в облако дает возможность создать масштабируемую и управляемую виртуальную ИТ-инфраструктуру с четким контролем и прогнозированием затрат. Интегрируясь с популярным семейством офисных продуктов Zimbra Open Source Edition для электронной почты и организации коллективной работы, Zextras Suite расширяет функционал управления ИТ-инфраструктурой и упрощает работу системного администратора. Zimbra позволяет управлять документооборотом и информационными потоками организации, упрощая и централизуя их администрирование, повышая отказоустойчивость и непрерывность бизнес-процессов.

Одна из популярных функций Zimbra — создание «умных» почтовых ящиков: они объединяют в себе сервис работы с электронной почтой, адресную книгу, календарь, менеджер задач, файловое хранилище и другие корпоративные приложения. Zextras Suite дополняет Zimbra Open Source Edition такими функциями, как облачное хранение документов, гибкое резервирование и восстановление данных в реальном времени, централизованное администрирование с возможностью делегировать полномочия. Мобильные клиенты Zextras Suite разработаны под все современные ОС, реализована функция пуш-уведомлений в мобильных приложениях и возможность создавать рабочие чаты. ИТ-специалисты в любой момент и в любой точке мира сохраняют контроль над ИТ-инфраструктурой и могут оперативно реагировать на изменения нагрузки и требования бизнеса.