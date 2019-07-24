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«Инфосистемы Джет» помогут повысить ИБ в ГК «Русагро»

Интеграция Инфраструктура

Группа компаний «Русагро» объявила о реализации пятилетнего плана по трансформации своей информационной безопасности. Концепция разрабатывалась совместно со специалистами «Инфосистемы Джет», которые также принимают участие в ее воплощении.

Проект продиктован масштабной ИТ-стратегией агрохолдинга по цифровизации бизнеса, реализация которой требует повышенного внимания к обеспечению информационной безопасности. Для получения целостной картины уровня защищенности предприятия специалисты «Инфосистемы Джет» провели комплексный аудит ИБ, охвативший центральные офисы и производственные площадки сразу 4 бизнес-направлений «Русагро»: мясное, масложировое, сахарное и сельскохозяйственное.

«Развивая высокотехнологичное производство, нам важно соблюсти баланс между инновациями и безопасностью. Ведь цифровизация не только создает задел для роста бизнеса, но и ставит новые вызовы с точки зрения его защищенности. Поэтому при реализации стратегии развития ИТ-блока мы уделяем пристальное внимание вопросам кибербезопасности, в чем нам успешно помогают эксперты “Инфосистемы Джет”», — отметил Павел Дрейгер, руководитель управления по информационным технологиям ГК «Русагро».

В ходе аудита специалисты суммарно обследовали 16 информационных систем и 4 автоматизированных системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) во всех ключевых локациях «Русагро» по всей России. Проектная команда оценила уровень защищенности ИТ-инфраструктуры, проанализировала процессы ИБ и обследовала корпоративные сетевые хранилища на предмет нарушений требований к хранению конфиденциальной информации. Одним из этапов аудита стало тестирование на проникновение: имитируя реальные кибератаки, специалисты искали «узкие» места в безопасности внешнего и внутреннего периметров, беспроводных сетей и веб-ресурсов агрохолдинга. Кроме того, «белые» хакеры проверили устойчивость сотрудников предприятия к манипуляциям злоумышленников, используя методы социальной инженерии.

По результатам первоначального аудита специалисты интегратора совместно с экспертами агрохолдинга разработали стратегию развития ИБ «Русагро» с перспективой на 5 лет. В качестве процессного фреймворка выбрали международный стандарт по информационной безопасности ISO 27001:2013, а для более детальной проработки архитектурных изменений учитывали в том числе концепцию Kill Chain, описывающую универсальный сценарий действий злоумышленника. Помимо этого, в плане заложены механизмы контроля его реализации — ежегодный GAP-анализ изменений уровня зрелости процессов обеспечения ИБ предприятия. Первый такой анализ состоялся в конце 2018 года: его также проводили эксперты Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет». По результатам этого этапа специалисты провели однодневный семинар для руководителей ИТ- и ИБ-подразделений каждого бизнес-направления «Русагро», на котором совместно определили ключевые точки дальнейшего роста уровня зрелости процессов информационной безопасности группы компаний.

«Уникальность проекта в том, что он охватил, по сути, четыре разных бизнеса, у каждого из которых своя инфраструктура и команда. Это поставило перед нами совершенно нетривиальную задачу: создать гармонизированную стратегию, целостную для всего агрохолдинга и при этом учитывающую особенности каждого бизнес-направления. Реализовать столь неординарный замысел нам помогло глубокое погружение в специфику бизнеса заказчика и накопленная практика в области информационной безопасности. Мы, безусловно, рады, что первоначальный проект по аудиту стал отправной точкой для дальнейшего сотрудничества с лидером российского рынка АПК», — сказал Павел Волчков, начальник отдела консалтинга Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет».



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