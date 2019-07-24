Х5 открыла лабораторию роботизации

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, объявила об открытии лаборатории роботизации и проведении первой волны скрининга процессов. Новая рабочая группа в составе департамента информационных технологий Х5, проектных офисов торговых сетей и департамента инноваций Х5 сосредоточится на задачах программной роботизации рутинных процессов.

Задачи лаборатории – выявлять и оцифровывать те «аналоговые» процессы, где роботизация за короткий срок может принести максимальный экономический эффект, вплоть до их полной автоматизации на следующих, более масштабных этапах проектов.

В 2019 г. лаборатория сфокусируется на процессах в области коммерции, финансов, HR, ИТ-поддержки, в транспорте и логистике, а также в других специфичных для ритейла бизнес-процессах. Экономия трудозатрат в роботизируемых бизнес-процессах по итогам этих проектов, по предварительным оценкам, составит от 20% до 70%.

«В 2017-2018 гг. Х5 провела пилоты в области Robotic Process Automation. Например, роботы участвовали в финансовых процессах, подборе персонала, запуске акций и спецпредложений. Также мы запустили один из процессов, совместив технологии RPA и машинного обучения», – сказала Алла Антонова, и.о. директора по информационным технологиям.

В результате пилотов было принято решение о выделении лаборатории в отдельный проект Х5. На основе системного анализа рутинных процессов были сформированы планы по запуску роботов и методология скрининга, которая будет применяться и в последующих циклах.

«Роботизация поможет сократить трудозатраты в десятках бизнес-процессов и повысить производительность труда. С помощью роботов подразделения Х5 рассчитывают сэкономить около 400 тыс. человеко-часов за год. Экономический эффект за два года может составить более 150 млн руб.», – отметил директор по инновациям Х5 Иван Мельник.

В 2019 г. новые технологии будут применяться, в частности, для роботизации и ускорения внесения данных в корпоративные системы, контроля товародвижения, обработки типовых запросов пользователей в техподдержку, учета больничных листов, коммуникации с поставщиками товаров.