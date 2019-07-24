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«Автоматика» выводит на российский рынок IP-телефон IVA

ИТ в госсекторе Техника

НПП «Сигнал», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», совместно с российским разработчиком телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения IVA Technologies объявили о запуске в серийное производство IP-телефонов IVA. В данный момент телефон проходит процедуры получения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Завершается подготовка производства для начала серийного выпуска продукта, запланированного на IV квартал 2019 г.

Телефон является полностью российским продуктом – начиная от схемотехники и создания программного обеспечения до прототипирования плат и производства.

Предприятие НПП «Сигнал» планирует выполнять полный цикл производства IP-телефона IVA: от выпуска, монтажа печатных плат и литья корпуса до финишной сборки, тестирования и упаковки изделия. На мощностях НПП «Сигнал» планируется серийный выпуск телефона IVA в трех его модификациях. Основная версия, обеспечивающая связь по протоколу SIP (международный протокол передачи голосовой информации по IP-сетям), с возможностью встроенной конференцсвязи до четырех абонентов и одновременной регистрации на трех IP АТС (автоматических телефонных станциях), имеет модификацию с механическим размыкателем звукового тракта, что позволяет использовать телефон в помещениях со специальными требованиями по режиму обеспечения безопасности информации. Все модификации телефона могут быть легко интегрированы в существующую инфраструктуру предприятий с IP АТС, поддерживающей открытые спецификации стандарта SIP, для обеспечения высококачественной связи, в том числе с использованием широкополосных аудиокодеков.

«В настоящее время технологии в области создания систем коммуникаций и связи стремительно развиваются. Концерн "Автоматика", имея высокую компетенцию в вопросах создания средств и систем коммуникации и связи, готов предложить современную разработку IP-телефон IVA, обладающую высокими техническими характеристиками для организации связи. IP-телефон IVA может использоваться как на коммерческих предприятиях, так и в государственных органах и ведомствах», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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