Новый сервисный центр «Samsung сервис плаза» открылся в Санкт-Петербурге

Samsung Electronics объявила об открытии нового фирменного сервисного центра «Samsung сервис плаза» в Санкт-Петербурге. Площадка, выполненная в премиальном дизайне, расположена по адресу: Петергофское шоссе, д. 51 А, ТЦ Жемчужная Плаза, ближайшая станция метро – «Проспект Ветеранов» (часы работы: с 10.00 до 22.00, ежедневно).

Кроме того, после проведенного ребрендинга компания открыла обновленный центр «Samsung сервис плаза» на Апрельской улице, 5. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге работают пять «Сервис плаз», три из которых совмещены с фирменными магазинами и расположены в крупнейших торговых центрах города.

Samsung сервис плаза – это монобрендовый сервисный центр особого формата, концепция которого включает в себя совмещение в едином пространстве зоны фирменного магазина с демонстрационной зоной для новинок компании и премиального сервисного обслуживания, что позволяет предложить клиентам качественно новый опыт взаимодействия с брендом Samsung: выгодно приобретать понравившиеся продукты и в полной мере использовать их возможности.

В сервисных центрах «Samsung сервис плаза» можно обновить ПО, перенести данные на новое устройство, настроить работу гаджета, получить квалифицированную консультацию специалиста, а также отремонтировать технику в течение одного часа в присутствии клиента.

Центры «Samsung сервис плаза» предлагают большой комплекс программ поддержки клиентов: ремонт с доставкой в сервис – бесплатная курьерская доставка смартфонов в сервисный центр и обратно; Smart Service – бесплатные услуги для владельцев мобильных устройств, которые помогут использовать технику максимально эффективно; Smart Care – программа расширенной гарантии от производителя, дополнительная защита мобильных устройств, телевизоров и бытовой техники; VIP Service – эксклюзивная программа индивидуальной и профессиональной поддержки владельцев премиальных продуктов.

«Компания Samsung Electronics активно развивается на протяжении всей своей 50-летней истории, мы разделяем этот подход и при расширении сервисной сети в России. Санкт-Петербург – второй по величине город России, в котором проживает большое количество пользователей техники Samsung Electronics. Мы стремимся предоставлять самые качественные сервисные услуги в кратчайший срок, и открытие новой "Плазы" поможет нам достичь этой цели. Samsung продолжит расширять число "Samsung сервис плаз" как в Северной столице, так и в других городах России», — сказал Ринат Нигматуллин, директор сервисного департамента штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Впервые проект «Samsung сервис плаза» был запущен по инициативе штаб-квартиры Samsung в Корее в 1980-х гг. в Сеуле. Постепенно сервисные центры премиум-класса были открыты в других странах мира, где присутствует компания Samsung. В 2008 г. проект начал свое развитие в России. В активе компании более 50 «Samsung сервис плаз» – монобрендовых сервисных центров особого формата, 14 из которых функционируют совместно с фирменными магазинами Samsung. На данный момент такие центры в крупнейших городах России, а также в Минске. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте компании.

На сегодняшний день компания Samsung организует работу крупнейшей сети сервисных центров компании. На территории России и СНГ функционирует крупнейшая сеть из более чем 580 авторизованных сервисных центров компании. Инженеры сервисных центров Samsung регулярно проходят онлайн-тренинги и программы повышения квалификации в Москве в Техническом образовательном центре Samsung.

Для удобства и комфорта своих пользователей, компания Samsung развивает разнообразные программы сервисного обслуживания. Среди них: бесплатная доставка техники (смартфоны) для ремонта в сервисные центры в 90 городах России; фирменная выездная служба «Бренд-инженер», чат по техническим вопросам, удаленная настройка техники, а также видеообзоры и инструкции по технике на официальном канале Samsung Russia на YouTube. Единая служба поддержки Samsung работает в круглосуточном режиме.