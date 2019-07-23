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МТC упростила платежи благодаря сервису Masterpass

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МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о подключении к собственной экосистеме финансовых услуг сервиса Мasterpass – услуги по безопасному хранению реквизитов карт разных платежных систем и банков. Нововведение упрощает и ускоряет онлайн-платежи и переводы для пользователей.

Masterpass избавляет пользователей от необходимости вводить номер и срок действия банковской карты при каждой транзакции в любых платежных онлайн-сервисах и интернет-магазинах, подключенных к сервису. Для этого достаточно один раз привязать свою карту платежной системы Mastercard, Maestro или Visa любого банка к номеру телефона. Данные карт будут храниться в облаке под защитой системы безопасности Mastercard.

Теперь после авторизации на сайте МТС пользователи могут оплачивать услуги и совершать переводы, используя ранее привязанные в Masterpass карты. Также в момент проведения любого платежа на сайте МТС доступна возможность сохранения карты в Masterpass. При дальнейших переводах или покупках товаров и услуг на многочисленных сторонних интернет-площадках, подключенных к Masterpass, не потребуется снова вводить реквизиты карты – достаточно просто выбрать необходимую карту из списка.

Masterpass уже доступен в веб-версии сервисов МТС, а ближайшее время будет интегрирован в мобильные приложения «МТС деньги» и «Мой МТС».



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