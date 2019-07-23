Коммерческий дата-центр Xelent достиг 80% заполнения стоек

Коммерческий дата-центр Xelent отчитался о рекордном для петербургских ЦОД уровне заполнения стоек в 80%. Такой результат достигнут за счет роста количества инсталлированных стоек в первом полугодии 2019. Стимулом для притока клиентов послужила успешная сертификация Xelent на соответствие уровню Tier 3.

Существенную роль в достижении 80% заполнения внесли существующие клиенты, которые значительно увеличили свое присутствие в дата-центре, перенеся в него оборудование из других дата-центров (в том числе и из других регионов) или собственных серверных.

Высокий уровень заполнения Xelent свидетельствует о технологических преимуществах, которые обеспечивают высокую плотность размещения клиентского оборудования, отмечают в компании. Для ее достижения в ЦОД Xelent применяются 48U-стойки, рассчитанные на среднее потребление 10кВт и охлаждением с PUE 1,3. Xelent предлагает клиентами не только услуги размещения оборудования, но и предоставляет его в аренду, загружая тем самым свою емкость. Дата-центр всегда ориентировался на все клиентские сегменты - от юнитов до десятков и сотен стоек, что позволило обеспечить приток клиентов из различных отраслей и масштабов бизнеса.

В стратегии развития Xelent – дальнейший переход на сервисную модель и развитие клиентских приложений. Компания наращивает продажи партнерских облачных решений, работая по модели мульти-облачного агрегатора, параллельно развивая свой портфель облачных сервисов там, где отсутствуют предложения партнеров. Недавно ЦОД запустил личный кабинет для клиентов, в котором можно управлять своими ресурсами и подключать новые продукты, и предоставляет всем клиентам, независимо от масштаба, сервис enterprise-уровня и техническую поддержку из четырех специалистов разных специальностей в режиме 24\7.

Новый облачный сервис - виртуальный дата-центр под управлением VMware VCloud Director - позволяет клиентам оперативно управлять облачной инфраструктурой и глубоко интегрировать ее в имеющуюся ИТ- инфраструктуру компании.

«Сейчас мы собираем пул клиентов, которым будет предоставлено бесплатное тестирование виртуального ЦОД и виртуального частного облака сроком сразу на три месяца, – отметил Илья Рогов, директор по облачным сервисам Xelent. – Фактически, выгода клиента от тестовой эксплуатации сервиса составит около одного миллиона рублей. А после окончания тестового периода мы гарантируем стоимость сервиса ниже, чем в среднем по рынку».