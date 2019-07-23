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Ivideon запустил решение для подключения любых систем видеонаблюдения к видеоаналитике

Интеграция Инфраструктура Техника Облачные технологии

Облачный сервис видеонаблюдения Ivideon запустил кроссплатформенное решение Ivideon Bridge. Небольшое устройство способно модернизировать системы видеонаблюдения предыдущих поколений: подключить подавляющее большинство камер и видеорегистраторов к современной инфраструктуре дата-центров с облачным архивом, возможностью гибкого интеллектуального поиска видео, а также продвинутыми модулями видеоаналитики – мониторингу очередей и касс, а в перспективе – к распознаванию лиц и подсчёту посетителей.

По оценке Ivideon, в России используется порядка 15 млн камер видеонаблюдения. 22% из них имеют доступ к инструментам видеоаналитики: таким, как распознавание лиц, подсчет уникальных посетителей, аналитика очередей и раскладки для ритейла. Большая часть рынка – около 80% камер – обладает лишь функциями просмотра и записи видео на локальный носитель. Даже простой запрос на просмотр нужного фрагмента видео в архиве сопряжен с большими трудностями, связанными со скоростью работы оборудования на объекте и ограничениями в ширине интернет-канала при удаленном доступе.

К Ivideon Bridge можно подключить до 16 камер или каналов DVR (видеорегистраторов) в любой комбинации, вне зависимости от производителя и модели. Ivideon Bridge оснащен Ethernet-, HDMI- и USB-портами. Устройство совместимо с 90% существующих на российском рынке камер и DVR. С наиболее популярными камерами — Hikvision и Dahua – Ivideon Bridge поддерживает глубокую интеграцию по умолчанию (без дополнительных настроек) через протоколы производителей.

Стоимость устройства составляет 6 тыс. руб. Для сравнения — камера с прошивкой Ivideon – от 5,5 тыс. руб./канал; NVR – от 3,2 тыс. руб./канал; DVR с HDD – от 1,5 тыс. руб./канал; Ivideon Bridge – от 375 руб./канал.

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