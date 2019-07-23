«Доксвижн» представила новое мобильное приложение СЭД Docsvision

«Доксвижн» объявила о выходе нового мобильного приложения системы электронного документооборота Docsvision.

«Docsvision «Пульс» позволяет пользователям СЭД работать с документами и поручениями с планшетов и телефонов, даже в режиме оффлайн. Приложение ориентировано, в первую очередь, на топ-менеджеров и линейных руководителей, но может использоваться всеми категориями пользователей. «Пульс» – не столько результат эволюционного развития прежнего мобильного решения Docsvision, сколько принципиально новый подход к реализации требований, которые сегодня предъявляют заказчики к мобильным решениям.

Архитектура решения была полностью переработана: «Пульс» готов к большим нагрузкам и высокой производительности, модифицируется и настраивается даже под сильно кастомизированные решения СЭД. Пользователи оценят расширенный перечень сценариев работы и современный интерфейс.

Функциональность мобильного приложения позволяет выполнять все ключевые операции с документами и поручениями: можно изучить файлы, атрибуты документа, просмотреть историю исполнения и согласования. Можно согласовать документ и завизировать с использованием усиленной электронной подписи, создать поручение по документу или без привязки к нему.

Доступ к документам и заданиям осуществляется через интерактивные графические виджеты или структурированные папки, а навигация - с помощью удобной ленты с наглядной индикацией изменений. Обеспечены фильтры и поиск, а настройки интерфейса позволяют учесть индивидуальные предпочтения пользователя и сделать работу комфортной.

Работа в СЭД даже при отсутствии постоянного соединения с сервером – одно из основных преимуществ, которые предоставляет «Пульс». Необходимые документы загружаются прямо на устройство, доступны для работы в режиме offline, а все результаты проделанной работы по документам после восстановления соединения попадут в СЭД.

«Пульс» совместим с SafePhone – решением для защиты информации на корпоративных мобильных устройствах с централизованным управлением, разработанным НИИ СОКБ, технологическим партнёром «Доксвижн». Это одно из многих типичных бизнес-требований крупных заказчиков, которое было учтено компанией «Доксвижн» при разработке.

«Пульс» совместим с последними версиями Docsvision 5.4 и 5.5. Приложение можно скачать и установить бесплатно, доступны версии для Android и iOS.

Сергей Пуцин, руководитель департамента развития продукта Docsvision, отметил: «Новое мобильное приложение Docsvision - это сочетание современной архитектуры, дизайна и богатой функциональности. При его проектировании мы учитывали весь накопленный опыт внедрения мобильных решений у наших клиентов. Большие объемы данных могут показаться нехарактерными для подобного рода решений, но мы с этим сталкивались - и реализовали в архитектуре возможности масштабирования. У «Пульса» удобный современный интерфейс, при этом в погоне за функциональными возможностями мы старались сохранить простоту и удобство работы. В итоге, приложение получилось гибким для настройки под нужды клиента. Технические специалисты оценят возможность выполнять необходимые настройки и изменения даже с мобильного телефона, благодаря наличию web-консоли администрирования».

Дмитрий Андикаловский, коммерческий директор «Доксвижн», сказал: «Мы все привыкли к тому, что смартфон всегда под рукой. Практически всегда он используется не только для личных целей, но и для работы. Возможность доступа к корпоративной СЭД за пределами офиса, при работе вне внутренней сети и без постоянной связи – это то, чего пользователи ожидают уже по умолчанию. Разрабатывая политику лицензирования «Пульса», мы учитывали, что спрос на мобильную работу будет расти и исходить не только от топ-менеджмента, но и линейных руководителей, и рядовых пользователей. И, на наш взгляд, неправильно делать лицензирование таким образом, чтобы оно выглядело как «налог на мобильность». Поэтому для работы через «Пульс» клиентам «Доксвижн» необходимо приобрести только мобильный сервер и необходимое количество лицензий гарантированного доступа (напомню, пользовательские лицензии Docsvision являются конкурентными, но есть возможность иметь гарантированный доступ к системе при наличии соответствующей лицензии). Такая лицензия будет давать пользователю работать с системой и с любых других рабочих мест. Само приложение можно бесплатно скачать и установить для использования».