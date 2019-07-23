«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили об успешном тестировании электронных ключей и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» и операционных систем семейства «Альт» производства «Базальт СПО».

В ходе работ были проверены следующие модели: JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ в форм-факторах USB-токена и смарт-карты. Подтверждена полная совместимость и корректность работы указанных электронных ключей и смарт-карт с операционными системами семейства «Альт».

JaCarta – USB-токены, смарт-карты и модули безопасности для обеспечения безопасного доступа в информационные системы, работы с электронной подписью (ЭП) и безопасного хранения пользовательских данных.

«Альт образование 8», «Альт рабочая станция 8», «Альт рабочая станция К 8», «Альт сервер 8», «Альт 8 СП» – функциональные, защищенные и доступные операционные системы с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, с помощью которых можно осуществить как быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия, так и установку на персональный компьютер.