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«А+С транспроект» поставил в НИПИ ТРТИ программный комплекс для транспортного моделирования

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«А+С транспроект», российский центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, передал Научно-исследовательскому и проектному институту территориального развития и транспортной инфраструктуры (НИПИ ТРТИ) программный комплекс для транспортного макромоделирования PTV Visum.

«Требования, предъявляемые к современным транспортным проектам, очень высокие. Чтобы им соответствовать, необходимо постоянное развитие и применение новых технологий, связанных с созданием экономико-математических моделей, с геоинформационными системами. В этом нам с 2005 г. помогает "А+С транспроект" – наш давний партнер и поставщик программных решений компании PTV Group», – сказал генеральный директор НИПИ ТРТИ Валерий Мячин.

Транспортные модели, созданные при помощи программы PTV Visum, способны рассчитать прогноз пассажирских, автомобильных, грузовых потоков и оценить эффект от реализации предлагаемых решений: строительства развязок, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

«Проектный институт – один из наших постоянных ключевых партнеров, применяющих технологии транспортного планирования и моделирования для разработки комплексных программ развития транспортной инфраструктуры и построения систем управления дорожным хозяйством. Программные решения PTV, которые были переданы НИПИ ТРТИ, позволяют вести эту работу на высоком технологическом уровне – создавать математические транспортные модели, помогающие инженерам оценить эффективность развития транспортных систем городов, регионов и стран и планировать устойчивое развитие территорий», – сказал генеральный директор «А+С транспроект» Владимир Швецов.

НИПИ ТРТИ – один из ведущих институтов в России, который специализируется на выполнении научно-исследовательских, проектных и инжиниринговых работ в транспортном комплексе и дорожном хозяйстве, решает вопросы оптимизации управления отраслями транспортной инфраструктуры, проводит комплексные технико-экономические и социологические исследования. Среди ключевых проектов НИПИ ТРТИ: подготовка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Казани, технико-экономическое обоснование платного автодорожного коридора в Уфе и концепции платной трассы «Сатка-Миасс» в Челябинской области.



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