«Связной» назвал «РЕСО-Гарантия» стратегическим страховым партнером

«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») и «РЕСО-Гарантия» объявили о начале стратегического сотрудничества. Полисы страхования электроники «РЕСО-Гарантия» можно приобрести на весь ассортимент ритейлера, они доступны в более чем пяти тысячах магазинах объединенной сети, а также в интернет-магазине svyaznoy.ru.

Для «Связного» сотрудничество с ключевым игроком рынка страхования становится важным стратегическим шагом. В актуальной экономической ситуации покупка электроники расценивается россиянами как серьезное вложение денежных средств, и срок эксплуатации подобных товаров увеличивается. Благодаря страховым продуктам «РЕСО-Гарантия» клиенты «Связного» смогут дольше пользоваться приобретенной техникой и не волноваться о возможной поломке.

В свою очередь, «РЕСО-Гарантия» выходит на принципиально новый для себя рынок страхования электронной техники и получает возможность предоставлять свои услуги клиентам крупнейшей техноритейл сети России.

Покупатели смогут приобрести страховку ко всем гаджетам из ассортимента «Связного», имеющим серийный номер: смартфонам, планшетам, ноутбукам, умным часам, фото- и видеокамерам, игровым приставкам и другим устройствам.

«Мы уделяем большое внимание поиску, внедрению новых продуктов и сервисов для наших клиентов, в том числе – благодаря компетентным и надёжным партнёрам. «РЕСО-Гарантия» – одна из крупнейших российских страховых компаний, и сотрудничество с ней в статусе стратегического партнёра позволит нам повысить лояльность клиентов и улучшить сервисы, которые мы предоставляем», — отметила Оксана Гуськова, генеральный директор компании «Связной».

«Запуская совместный проект со «Связным», мы расширяем спектр страховых услуг для всей страны. Офисы «РЕСО-Гарантия» есть практически в каждом российском городе, мы — ритейловая компания, ориентированы на продажи физлицам и знаем, как важно соответствовать ожиданиям покупателей. Возможно, для кого-то полис страхования электроники станет первым в огромной линейке страховых продуктов, которые мы предлагаем», — отметил Дмитрий Раковщик, генеральный директор «РЕСО-Гарантия».

Страхование электроники является одной из наиболее популярных услуг в объединенной сети магазинов «Связной» и «Евросеть». Более 40 процентов от всех проданных смартфонов в среднем и высоком ценовом сегментах продаются со страховкой. За шесть месяцев 2019 года число застрахованных смартфонов в магазинах сети выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.