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Эксперты Eset предупредили об атаке на пользователей Faceapp

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Международная антивирусная компания Eset предупреждает о новой мошеннической схеме, направленной на пользователей популярного фоторедактора Faceapp. В качестве приманки выступают поддельные версии приложения с расширенной функциональностью.

Faceapp — разработка российской компании Wireless Lab. Эта программа для ретуши фотографий позволяет изменить прическу, добавить улыбку или визуально изменить возраст. Недавно в Faceapp обновилась функция «состаривания» лиц, получившая большую популярность.

На волне возросшего интереса к Faceapp злоумышленники воспользовались ситуацией и начали распространять поддельные версии Faceapp Pro. В ряде случаев мошенники создали фальшивые сайты, на которых предлагается скачать бесплатную версию приложения.

При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу. Жертвы получают и запросы на получение уведомлений, которые также являются частью мошеннической схемы.

Эксперты Eset обнаружили одно из фейковых приложений Faceapp в магазине Google Play. Ссылка ведет на файлообменный сервис mediafire, что предполагает возможность загрузки вредоносного ПО.

Мошенники также продвигали поддельные приложения через Youtube — там размещались видеоролики со ссылками на скачивание фальшивого клона Faceapp. Похожая схема использовалась и в прошлогодней кампании против поклонников игры Fortnite.

Эксперты Eset отмечают, что этот способ обычно используется для скачивания так называемых adware-программ, которые показывают рекламные объявления. Однако переход по ссылке из Youtube-видео может привести и к загрузке вредоносного ПО.

На момент исследования один из Youtube-роликов имел более 150 тыс. просмотров, а число переходов по ссылке превысило 90 тыс.

Чтобы избежать заражения вредоносным ПО и не попасть в ловушки мошенников, Eset рекомендует загружать приложения из официальных магазинов Google Play и App Store, а также обращать внимание на комментарии пользователей, рейтинг и число загрузок.

Дополнительной мерой защиты может стать использование антивируса для мобильных устройств Eset Nod32 Mobile Security с функциями проверки безопасности и приложений.



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