Банк «Точка» обновил мобильный и интернет-банк

Банк «Точка» анонсировал обновление мобильного и интернет-банка.

Сооснователь банка Мария Швецова отметила: «Наш обновлённый продукт будет одинаково доступен на всех платформах — его интерфейс построен от основных сущностей, с которыми работает бизнес: "контрагент", "сотрудник", “сделка" — и поэтому интуитивно понятен пользователю и позволяет быстрее решать привычные задачи. Мы полностью обновили приложение — от внутренней архитектуры, чтобы улучшить условно технические характеристики, до полного пересмотра клиентского опыта — он стал целостным и неразрывным».

Мария Швецова также отметила, что разработчики в несколько раз ускорили работу приложения за счёт принципиально иного подхода к архитектуре приложения.

Клиентам «Точки» представили другие новинки банка.

Рублёвый кэшбэк за операции по счёту. Онлайн-магазин товаров Точки: фирменная одежда, кружки, канцтовары. Удобная оплата картой и быстрая доставка курьером.

Конструктор любых бизнес-документов и консультация юриста прямо в интернет-банке.

Первая автоматизированная банковская онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН «Доходы – расходы». Всё работает прямо в «Точке» без привлечения сторонних сервисов: онлайн-бухгалтерия сама готовит налоговые платежи и отчётность. Клиент сможет видеть всю информацию, сверяться с налоговой, задавать ей вопросы и скачать КУДИР прямо из интернет-банка.

Перевод валюты из «Точки» в Рокетбанк с полным соблюдением валютного законодательства. Упрощённое заполнение платёжки — только 2 поля: номер счёта и банк. Деньги моментально зачисляются на счёт фрилансера.

Открытие счёта ИП за несколько минут. От клиента нужен только телефон и паспорт, чтобы авторизоваться с помощью веб-камеры и уточнить информацию о себе и своём бизнесе. Все документы клиент тоже подпишет удаленно — с помощью электронной подписи.

Первая аналитика для бизнеса. Теперь предприниматель может увидеть целостную картину всех платежей, которую Точка построила с помощью машинного обучения.

Поиск прямого поставщика в Китае, проверка валютного договора и помощь при прохождении таможни. Точка и её партнёры в Китае оценят рынок спроса и подберут для предпринимателя 3-5 компаний-производителей, которые будут готовы к сотрудничеству.

Отправка валютных платежей через систему SWIFT GPI и отслеживание судьбы платежа. По данным SWIFT, благодаря новой системе деньги доходят за 2-3 часа вместо нескольких недель, и банк информирует клиента, когда деньги зачислены его контрагенту — это обеспечивает гарантированную быструю отгрузку товара. На сегодня уже 40% платежей из Точки уходят по новой системе. И каждый месяц к системе подключается всё больше иностранных банков.

Бесплатный выпуск виртуальных карт для работы с рекламными кабинетами соцсетей и бесконтактной оплаты гаджетами.

Круглосуточные переводы с бизнес-карты «Точки» в другие банки.

Все данные по счетам из разных банков — в интерфейсе «Точки». Бухгалтеру легко формировать платёжки на оплату и не нужно помнить по несколько логинов и паролей от каждого банка.

Ликвидация бизнеса.

Возможность выгодно купить 1С прямо в «Точке» и сразу из интерфейса перейти в 1С без необходимости вводить новый логин и пароль.

Мобильное приложение «Тендеры. Точка» для участия в тендерах: открытие спецсчёта, пополнение с основного счёта Точки и возможность взять заём для обеспечения заявки и получения банковской гарантии. Доступно пока для части клиентов, на следующей неделе появится в AppStore.