Softline запускает сервисы по обеспечению комплексной безопасности на платформе Microsoft

Softline объявил о запуске новых услуг в области защиты информации на базе решений Microsoft. Теперь клиенты компании могут еще лучше оценить степень защищенности ИТ-инфраструктуры, управлять аутентификацией, доступом, устройствами и приложениями, обезопасить инфраструктуру и информацию от внешних и внутренних угроз, а также получить рекомендации по дальнейшей работе в области ИБ. Предложение доступно клиентам в России, Латинской Америке, Индии, Центральной и Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Клиенты Softline могут выбрать один из трех сервисов с различной функциональностью в зависимости от потребностей бизнеса. Сервис «Оценка безопасности Office 365» позволяет определить набор ключевых рисков, оценить уровень защищенности конфигурации сервисов Microsoft 365, используемой в компании и получить рекомендации по дальнейшей защите инфраструктуры, выбирая оптимальный баланс производительности и безопасности. Сервис «Shadow IT» позволяет контролировать деятельность сотрудников во внешних облачных сервисах, получать информацию об уровне защищенности облачной инфраструктуры и мобильных бизнес-приложений и надежно защитить их с помощью решения Microsoft Cloud App Security. Сервис «Оценка уровня защиты от кибератак» дает возможность оценить степень уязвимости используемой гибридной ИТ-среды от вирусов-вымогателей и других угроз и создать маршрутную карту по внедрению средств защиты как для облачной, так и для и on-premise ИТ-инфраструктуры.

Softline оказывает услуги техподдержки выбранного решения, а также предлагает сервис управления системой информационной безопасности по модели аутсорсинга: круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты, их расследование и подготовка рекомендаций по дальнейшей защите ИТ-инфраструктуры. Дополнительно эксперты Softline проводят обучение, которое помогает ИТ-персоналу и конечным пользователям глубже понять защитную функциональность Windows 10, Office 365 и EMS и научиться эффективно его использовать.

«Многолетнее сотрудничество с Microsoft в качестве авторизованного партнера и опыт работы Softline как глобального поставщика решений для кибербезопасности позволили нашей компании получить глубокую экспертизу в работе с защитой бизнес-приложений. Сервисы Softline на базе платформы Microsoft помогут нашим клиентам определять и классифицировать важные активы, обеспечить превентивную защиту информационных систем от возможных угроз, а также обеспечить непрерывный контроль за уровнем безопасности», – сказал Сергей Черноволенко, глобальный генеральный директор группы компаний Softline.