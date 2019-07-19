Dell представила в Москве новые клиентские решения

Dell Technologies впервые представила в Москве ключевые обновления в портфеле клиентских решений. Гостям мероприятия Dell CS Launch были продемонстрированы новинки линеек Latitude, Precision и Wyse, мировые премьеры которых состоялись ранее в этом году.

Эксперты компании рассказали аудитории о преимуществах обновленных устройств из каждого направления клиентских решений Dell. Так, Андрей Комаровский, региональный менеджер, Dell Wyse, подробно описал возможности интегрированной платформы цифровой рабочей области VMware Workspace One, Артур Антонов, технический специалист по клиентским решениям, продемонстрировал новое поколение корпоративных ноутбуков Dell Latitude, а Александр Белоглинцев, менеджер по продажам рабочих станций и защищенных ноутбуков, Dell Technologies, представил всю операционную мощь нового поколения рабочих станций Dell Precision.

В мае в рамках Computex 2019 в Тайбэе компания Dell Technologies представила мобильные рабочие станции Precision, оснащенные новейшими процессорами, графикой нового поколения, новыми вариантами дисплеев и обеспечивающие увеличенное время автономной работы.

Новые мобильные рабочие станции серий 5000 и 7000 — это мощное решение в компактном дизайне, которое позволяет пользователям не жертвовать своей мобильностью, работая в поездке. Новинка сочетает небывалое время автономной работы с мощными конфигурациями процессоров и емкими вариантами хранения данных.

Самая тонкая и легкая 15-дюймовая мобильная рабочая станция Dell Precision 5540 весит всего от 1,77 кг. Она оснащена процессорами Intel Xeon E или восьмиядерными процессорами Intel Core 9-го поколения.

Модель Precision 5540 — это элегантный дизайн и большой экран для еще более удобной работы. Разработчикам удалось вписать 15,6-дюймовый дисплей InfinityEdge в 14-дюймовый корпус, при этом оснастив устройство хранилищем емкостью до 4 ТБ и оперативной памятью до 64 ГБ.

Для еще более серьезной работы Dell Technologies предлагает рабочую станцию Dell Precision 7740 с 17,3-дюймовым экраном. Это самая мощная масштабируемая мобильная рабочая станция Dell, доступная в версиях с покрытием из алюминия или углеродного волокна Titan Grey.

10 поколение коммерческих ноутбуков серии Latitude, представленный в этом гоуд на Dell Technologies World в Лас-Вегасе, — это еще более изящные, эффективные и мобильные устройства. Кроме того, новинки дополнены технологическими экспресс-опциями: ExpressCharge всего за один час заряжает аккумулятор до 80%, ExpressCharge Boost зарядит его на 35% всего за 20 минут, а технология ExpressConnect обнаруживает и подключает ПК к самой мощной сети Wi-Fi и обеспечивает пропускную способность до 40% выше, чем при применении обычной антенны.

Ноутбуки Latitude нового поколения соответствуют более высоким уровням безопасности корпоративного класса, позволяя быстро и безопасно входить в систему без напоминания пароля. Некоторые модели оснащены сканерами отпечатков пальцев, встроенными в кнопку включения питания, и ИК-камерами с поддержкой функции Windows Hello для более надежной биометрической аутентификации.

Платформа VMware Workspace ONE позволяет компаниям решать задачи, экономя при этом финансовые и трудовые ресурсы. Благодаря решению ИТ-организации могут легко адаптировать нового сотрудника для работы со всеми приложениями и устройствами менее чем за час и без обращения в службу поддержки. Определение и применение политик получения доступа и данных для всех приложений, устройств и расположений с Workspace ONE - централизованный и простой процесс. Кроме того, платформа позволяет управлять бизнес-процессами с мобильного устройства и инициализировать новый корпоративный ноутбук в любой точке мира за считанные минуты прямо из облака.