«Системный софт» сформировал подразделение по работе с российскими вендорами

«Системный софт» выделила в своей организационной структуре направление по продвижению и продажам отечественного ПО. Сотрудники направления сконцентрируются на развитии отношений с российскими производителями софтверных продуктов и продвижении отечественных программно-аппаратных комплексов, решений для виртуализации ИТ-инфраструктур, СУБД, операционных систем, офисных пакетов, платформ объединенных коммуникаций, систем видеоконференцсвязи.

«По данным «Руссофт», совокупный оборот российских софтверных компаний увеличился на 18% до $16,8 млрд., экспорт вырос на 27% и достиг 7 млрд долларов. Очевидно, что рынок ждут значимые изменения, исполнению которых поспособствует поручение Президента РФ, связанное с реализацией государственной политики по импортозамещению. Госкомпаниям предписано перейти на российский софт к 2021 году: более половины используемых продуктов должны быть отечественными. Заказчики реагируют на изменения, поэтому запросы на отечественное ПО растут», – сказала Ирина Ковалева, руководитель направления по работе с российскими вендорами компании «Системный софт».

Своей ключевой задачей новый департамент видит подготовку для заказчиков комплексного предложения в рамках импортозамещения. Сотрудники департамента сфокусируются на работе с государственными и крупными коммерческими компаниями и c органами власти, подбирая при этом аналоги зарубежного ПО под индивидуальные потребности заказчиков и решая задачи бизнеса и госуправления с максимально возможной эффективностью расходования средств.

«Сегодня многие отечественные производители по некоторым критериям отстают от зарубежных конкурентов, но при этом они сильно мотивированы в том, чтобы сократить это отставание. Российские вендоры принимают непосредственное участие во всех этапах сделки, начиная от пресейла и заканчивая локальным сопровождением заказчиков, выделяют своих технических специалистов и инженеров на проекты, по запросу тестируют ПО на совместимость с другими российскими продуктами и готовят индивидуальные доработки решений. А “Системный софт”, как поставщик программного обеспечения, для достижения максимальной успешности проектов по импортозамещению, обеспечивает активное взаимодействие с вендорами и заказчиками», – отметила Ирина Ковалева.

«Системный софт» имеет прямые партнерские и дистрибьюторские контракты с ведущими отечественными производителями софта. Вендорами, которые уже вошли в портфель решений, стали компании IBS, Росплатформа, Постгрес Профессиональный, Базальт СПО, ASTRALINUX, РедСофт, НТЦ ИТ Роса, «Новые облачные технологии», CommuniGate Systems. Также ведутся переговоры с другими российскими компаниями, продукты которых входят в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи России.