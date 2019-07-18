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Облачные решения SAP сертифицированы ФСТЭК России

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SAP объявил о получении сертификатов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на облачные решения SAP Cloud Platform, SAP Commerce Cloud (бывший SAP Hybris Commerce) и SAP Sales Cloud (бывший SAP Hybris Cloud for Customer). Сертификаты подтверждают, что все реализованные и заявленные функции безопасности в продуктах SAP функционируют правильно.

Согласно сертификату, программное обеспечение содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, в которой нет государственной тайны. ПО реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности, соответствует требованиям по безопасности информации.

Решения, которые прошли сертификацию – это сервисы, предназначенные для работы с большими объемами данных, машинным обучением, интернетом вещей и другими технологиями управления индустриальными и корпоративными бизнес-процессами. ПО может применяться для построения информационных систем персональных данных третьего и четвертого уровней защищенности.

«Мы постоянно развиваем наши облачные продукты, в том числе и в области защиты и информационной безопасности. Получение новых сертификатов ФСТЭК – еще один шаг нашей компании в создании высокозащищенной среды для хранения и использования данных наших клиентов и соответствия законодательству Российской Федерации», – отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

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