Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»

Inline Technologies завершила проект по мультимедийному оснащению нового офиса компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и создаваемого в ней центра поддержки заказчиков.

В соответствии с техническим заданием Inline Technologies предстояло осуществить перенос существующего в ГСС мультимедийного оборудования, организовать переговорный зал «Трансформер» и оснастить центр поддержки заказчиков средствами видеоотображения информации.

В ходе проекта Inline Technologies без потери функциональности перенесла мультимедийное оборудование ГСС в новый офис и провела его модернизацию с тем, чтобы интегрировать в единую сеть унифицированных коммуникаций компании. Это позволило «Гражданским самолетам Сухого» сохранить инвестиции в данное оснащение.

Другой частью проекта стала организация зала «Трансформер», системы которого также включены в единую сеть унифицированных коммуникаций ГСС. Он полноценно функционирует в двух режимах – объединенного переговорного зала и разделенных переговорных помещений. Первый рассчитан на проведение совещаний с большим количеством участников. Второй, соответственно, – на меньшее количество присутствующих, для чего зал легко делится трансформируемой перегородкой на две независимые комнаты.

В обеих частях зала в качестве средств отображения применяется оборудование Vivitek, Digis, Philips, а также установлены акустические системы JBL и YME, система видео-конференц-связи Cisco, беспроводная конференц-система Televic, микрофонный массив Shure. Для организации совместной работы в каждом из помещений используются устройства беспроводной передачи данных, которые обеспечивают мгновенное подключение пользователей, в том числе удаленных. Управление всеми функциями и режимами комплекса осуществляется с планшета Apple iPad mini 4. Центральные устройства, равно как и усилители звуковой мощности, размещены в звукоизоляционном серверном шкафу, что значительно снижает уровень шума в помещении.

Еще одной составляющей системы совместной работы сотрудников стала подсистема видеоотображения, установленная в новом центре поддержки заказчиков. Ее основой является видеостена, на которую выводится информация из корпоративных